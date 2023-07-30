تابع لايف نيو : مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي اليوم بث مباشر تويتر كأس الملك سلمان للأندية

مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي اليوم بث مباشر، يستضيف في مساء اليوم نادي الاتحاد السعودي نظيرة نادي الصفاقسي التونسي من اجل خوض مباراة قوية للغاية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية وتلعب تلك المباراة في مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية .

مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر تويتر

وستقام تلك المواجهة الهامة والقوية علي ارضية ملعب “استاد مدينة الملك فهد الرياضية” ويسعي الاتحاد السعودي في تلك المباراة ان يحقق الفوز علي حساب نظيرة نادي الصفاقسي بقيادة الفرنسي كريم بنزيما من اجل صداراة المجموعة بشكل رسمي والتأهل الي دور السادس ثمن نهائي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي

يتصدر نادي الاتحاد السعودي المركز الاول مؤقتا بعد ان حقق الفوز المستحق علي حساب نادي الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف حيث احرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الثاني والفوز في مرمي الترجي وقاد الفريق بثلاث نقط في المركذ الاول برفقة صديقة الفرنسي كانتي .



بث مباشر مباراة الاتحاد والصفاقسي

وفي نفس المجموعة تلقي نادي الصفاقسي الخساراة علي يد نادي الشرطة بهدف دون رد حيث يسعي نادي الشرطة اليوم من اجل تحقيق الفوز علي حساب الترجي التونسي والتأهل الي ثمن نهائي برفقة نادي الاتحاد السعودي والاستقرار في البطولة حتي النهاية.

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