شوف اسمك فيهم.. أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي بالأسماء والدرجات

دقائق قليلة ويتم إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتعد هذه اللحظات حاسمة ومقلقة لعدد كبير من طلاب وطالبات الثالث الثانوي العام 2023 بجميع الشعب “علمي علوم ورياضة وأدبي” خيث على أساس المجموع الحاصل عليه الطالب سيتحدد الكلية التي سيلتحق بها والجامعة.

أوائل الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن قائمة أوائل الثالث الثانوي 2023 الدور الأول تجاوز أعدادها 33 طالب وطالبة، حيث اشتملت على العشر الأوائل في كب شعبة علمي “علوم ورياض” وأدبي بالإضافة إلى طالب أول مكفوفين وأول دمج وأول في مدارس المتفوقين.

وأضاف المصدر أن الأول على الثانوية العامة علمي علوم 2023 حاصل على مجموع 409.5 درجة، مؤكداً على أن قائمة اسماء الاوائل خالية هذا العام من نسبة 100% على الإطلاق كما كان معتاداً في السنوات السابقة.

أسماء اوائل الثالث الثانوي 2023 الدور الأول

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي وفور عقد المؤتمر الصحفي سيصبخ في إمكان طلاب وطالبات 3 ثانوي معرفة النتيجة من خلال نتيجة نت من هنا، ثم يدخل رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة، وانتظر لثواني لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بالدرجات والمجموع الكلي.

كما تتيح وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول بسهولة تامة، وبالتالي بن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المدارس ومعرفة النتيجة.

أوائل القسم العلمي “علوم”

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل القسم الأدبي

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية