جداول تنسيق كليات القمة 2023 والحدود الدنيا لتنسيق الكليات علمي علوم ورياضة
بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة الطلاب جميعهم يترقبون التعرف على تنسيق الكليات والحدود الدنيا للمرحلة الأولى علمي علوم ورياضة.
الحدود الدنيا لتنسيق الكليات علمي
تم اعتماد ونشر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع!
أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.
رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.
خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق
أ.د رضا حجازى
وزير التربيه و التعليم و التعليم الفنى
تنسيق الكليات والجامعات مرحلة اولى
|الكلية
|الحد الأدنى من 410
|الحد الأدنى بالنسبة المئوية
|تنسيق كلية طب المنصورة
|387
|94.39
|طب سوهاج
|386
|94.15
|هندسة بترول وتعدين السويس
|386
|94.15
|طب دمياط
|386
|94.15
|طب الزقازيق
|385
|93.90
|طب فاقوس
|384
|93.66
|طب كفر الشيخ
|383
|93.41
|طب طنطا
|383
|93.41
|طب أسنان جنوب الوادي
|382
|93.17
|طب الإسكندرية
|382
|93.17
|تنسيق كلية طب أسنان المنصورة
|382
|93.17
|طب القاهرة
|381
|92.93
|طب بور سعيد
|381
|92.93
|طب أسيوط
|381
|92.93
|طب عين شمس
|380
|92.68
|طب المنوفية بشبين الكوم
|380
|92.68
|طب جنوب الوادي
|380
|92.68
|طب الاقصر
|379
|92.44
|طب بنها
|379
|92.44
|طب أسنان الزقازيق
|378
|92.20
|طب المنيا
|378
|92.20
|طب حلوان
|378
|92.20
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|378
|92.20
|طب أسنان كفر الشيخ
|377
|91.95
|طب السويس
|377
|91.95
|طب الفيوم
|377
|91.95
|طب أسنان المنوفية
|377
|91.95
|طب العريش
|376
|91.71
|طب أسنان أسيوط
|376
|91.71
|طب أسوان
|376
|91.71
|طب أسنان طنطا
|376
|91.71
|طب أسنان عين شمس
|376
|91.71
|طب أسنان القاهرة
|376
|91.71
|طب أسنان الإسكندرية
|376
|91.71
|طب بني سويف
|376
|91.71
|طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|376
|91.71
|طب الوادي الجديد
|375.6
|91.61
|طب أسنان المنيا
|375
|91.46
|طب أسنان الفيوم
|375
|91.46
|طب أسنان السويس
|375
|91.46
|طب أسنان بني سويف
|374.5
|91.34
|تنسيق كلية علاج طبيعي كفر الشيخ
|374
|91.22
|علاج طبيعي القاهرة
|373
|90.98
|تنسيق كلية علاج طبيعي بنها
|373
|90.98
|تنسيق كلية صيدلة سوهاج
|373
|90.98
|تنسيق كلية علاج طبيعي جنوب الوادي
|372
|90.73
|علاج طبيعي السويس
|372
|90.73
|صيدلة المنصورة
|372
|90.73
|علاج طبيعي بني سويف
|372
|90.73
|صيدلة الزقازيق
|371
|90.49
|صيدلة دمنهور
|371
|90.49
|صيدلة طنطا
|371
|90.49
|صيدلة جنوب الوادي
|371
|90.49
|صيدلة عين شمس
|370
|90.24
|صيدلة أسيوط
|370
|90.24
|صيدلة بور سعيد
|370
|90.24
|صيدلة الإسكندرية
|370
|90.24
|صيدلة القاهرة
|370
|90.24
|صيدلة مدينة السادات
|370
|90.24
|صيدلة المنوفية
|370
|90.24
|صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|370
|90.24
|صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ
|370
|90.24
|صيدلة المنيا
|369.5
|90.12
|صيدلة ج الوادي الجديد
|369
|90.00
|صيدلة حلوان
|369
|90.00
|صيدلة بني سويف
|369
|90.00
|صيدلة الفيوم
|369
|90.00
|حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
|367
|89.51
|الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم
|366
|89.27
|هندسة القاهرة
|366
|89.27
|حاسبات ومعلومات المنصورة علوم
|366
|89.27
|هندسة المنصورة
|366
|89.27
|طب بيطري المنصورة
|365
|89.02
|حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم
|365
|89.02
|حاسبات ومعلومات قنا علوم
|365
|89.02
|علوم البترول والتعدين مطروح – علوم
|365
|89.02
|هندسة الزقازيق
|363
|88.54
|هندسة دمياط
|362
|88.29
|هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|362
|88.29
|هندسة عين شمس
|361
|88.05
|هندسة بور سعيد
|359
|87.56
|هندسة طنطا
|358
|87.32
|هندسة كفر الشيخ
|355
|86.59
|هندسة المنوفية بشبين الكوم
|354
|86.34
|هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
|354
|86.34
|كلية الهندسة جامعة دمنهور
|354
|86.34
|هندسة الإسكندرية
|353
|86.10
|هندسة بنها بشبرا
|353
|86.10
|هندسة بنها
|353
|86.10
|هندسة السويس
|352
|85.85
|هندسة حلوان
|352
|85.85
|هندسة حلوان بالمطرية
|350
|85.37
|هندسة سوهاج
|350
|85.37
|هندسة الفيوم
|348
|84.88
|هندسة أسوان
|347
|84.63
|حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة (علمي رياضة)
|346
|84.39
|هندسة بني سويف
|346
|84.39
|هندسة المنيا
|345
|84.15
|هندسة أسيوط
|344
|83.90
|هندسة جنوب الوادي
|344
|83.90
|تخطيط عمراني القاهرة
|344
|83.90
|حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية (علمي رياضة)
|343
|83.66
|حاسبات ومعلومات عين شمس (علمي رياضة)
|343
|83.66
|هندسة الطاقة أسوان
|343
|83.66
|حاسبات ومعلومات المنصورة (علمي رياضة)
|342
|83.41
|حاسبات ومعلومات دمياط (علمي رياضة)
|342
|83.41
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