جداول تنسيق كليات القمة 2023 والحدود الدنيا لتنسيق الكليات علمي علوم ورياضة

بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة الطلاب جميعهم يترقبون التعرف على تنسيق الكليات والحدود الدنيا للمرحلة الأولى علمي علوم ورياضة.

الحدود الدنيا لتنسيق الكليات علمي

تم اعتماد ونشر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع!

أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق

أ.د رضا حجازى

وزير التربيه و التعليم و التعليم الفنى

تنسيق الكليات والجامعات مرحلة اولى

الكلية الحد الأدنى من 410 الحد الأدنى بالنسبة المئوية تنسيق كلية طب المنصورة 387 94.39 طب سوهاج 386 94.15 هندسة بترول وتعدين السويس 386 94.15 طب دمياط 386 94.15 طب الزقازيق 385 93.90 طب فاقوس 384 93.66 طب كفر الشيخ 383 93.41 طب طنطا 383 93.41 طب أسنان جنوب الوادي 382 93.17 طب الإسكندرية 382 93.17 تنسيق كلية طب أسنان المنصورة 382 93.17 طب القاهرة 381 92.93 طب بور سعيد 381 92.93 طب أسيوط 381 92.93 طب عين شمس 380 92.68 طب المنوفية بشبين الكوم 380 92.68 طب جنوب الوادي 380 92.68 طب الاقصر 379 92.44 طب بنها 379 92.44 طب أسنان الزقازيق 378 92.20 طب المنيا 378 92.20 طب حلوان 378 92.20 طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 92.20 طب أسنان كفر الشيخ 377 91.95 طب السويس 377 91.95 طب الفيوم 377 91.95 طب أسنان المنوفية 377 91.95 طب العريش 376 91.71 طب أسنان أسيوط 376 91.71 طب أسوان 376 91.71 طب أسنان طنطا 376 91.71 طب أسنان عين شمس 376 91.71 طب أسنان القاهرة 376 91.71 طب أسنان الإسكندرية 376 91.71 طب بني سويف 376 91.71 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 91.71 طب الوادي الجديد 375.6 91.61 طب أسنان المنيا 375 91.46 طب أسنان الفيوم 375 91.46 طب أسنان السويس 375 91.46 طب أسنان بني سويف 374.5 91.34 تنسيق كلية علاج طبيعي كفر الشيخ 374 91.22 علاج طبيعي القاهرة 373 90.98 تنسيق كلية علاج طبيعي بنها 373 90.98 تنسيق كلية صيدلة سوهاج 373 90.98 تنسيق كلية علاج طبيعي جنوب الوادي 372 90.73 علاج طبيعي السويس 372 90.73 صيدلة المنصورة 372 90.73 علاج طبيعي بني سويف 372 90.73 صيدلة الزقازيق 371 90.49 صيدلة دمنهور 371 90.49 صيدلة طنطا 371 90.49 صيدلة جنوب الوادي 371 90.49 صيدلة عين شمس 370 90.24 صيدلة أسيوط 370 90.24 صيدلة بور سعيد 370 90.24 صيدلة الإسكندرية 370 90.24 صيدلة القاهرة 370 90.24 صيدلة مدينة السادات 370 90.24 صيدلة المنوفية 370 90.24 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 90.24 صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370 90.24 صيدلة المنيا 369.5 90.12 صيدلة ج الوادي الجديد 369 90.00 صيدلة حلوان 369 90.00 صيدلة بني سويف 369 90.00 صيدلة الفيوم 369 90.00 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 89.51 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366 89.27 هندسة القاهرة 366 89.27 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 89.27 هندسة المنصورة 366 89.27 طب بيطري المنصورة 365 89.02 حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365 89.02 حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 89.02 علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365 89.02 هندسة الزقازيق 363 88.54 هندسة دمياط 362 88.29 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 88.29 هندسة عين شمس 361 88.05 هندسة بور سعيد 359 87.56 هندسة طنطا 358 87.32 هندسة كفر الشيخ 355 86.59 هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 86.34 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 86.34 كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 86.34 هندسة الإسكندرية 353 86.10 هندسة بنها بشبرا 353 86.10 هندسة بنها 353 86.10 هندسة السويس 352 85.85 هندسة حلوان 352 85.85 هندسة حلوان بالمطرية 350 85.37 هندسة سوهاج 350 85.37 هندسة الفيوم 348 84.88 هندسة أسوان 347 84.63 حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة (علمي رياضة) 346 84.39 هندسة بني سويف 346 84.39 هندسة المنيا 345 84.15 هندسة أسيوط 344 83.90 هندسة جنوب الوادي 344 83.90 تخطيط عمراني القاهرة 344 83.90 حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية (علمي رياضة) 343 83.66 حاسبات ومعلومات عين شمس (علمي رياضة) 343 83.66 هندسة الطاقة أسوان 343 83.66 حاسبات ومعلومات المنصورة (علمي رياضة) 342 83.41 حاسبات ومعلومات دمياط (علمي رياضة) 342 83.41

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