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جداول تنسيق كليات القمة 2023 والحدود الدنيا لتنسيق الكليات علمي علوم ورياضة

محمد مجديمنذ 39 دقيقة
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الحدود الدنيا لتنسيق الكليات
الحدود الدنيا لتنسيق الكليات

بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة الطلاب جميعهم يترقبون التعرف على تنسيق الكليات والحدود الدنيا للمرحلة الأولى علمي علوم ورياضة.

الحدود الدنيا لتنسيق الكليات علمي

تم اعتماد ونشر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع!

أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق
أ.د رضا حجازى
وزير التربيه و التعليم و التعليم الفنى

تنسيق الكليات والجامعات مرحلة اولى

الكليةالحد الأدنى من 410الحد الأدنى بالنسبة المئوية
تنسيق كلية طب المنصورة38794.39
طب سوهاج38694.15
هندسة بترول وتعدين السويس38694.15
طب دمياط38694.15
طب الزقازيق38593.90
طب فاقوس38493.66
طب كفر الشيخ38393.41
طب طنطا38393.41
طب أسنان جنوب الوادي38293.17
طب الإسكندرية38293.17
تنسيق كلية طب أسنان المنصورة38293.17
طب القاهرة38192.93
طب بور سعيد38192.93
طب أسيوط38192.93
طب عين شمس38092.68
طب المنوفية بشبين الكوم38092.68
طب جنوب الوادي38092.68
طب الاقصر37992.44
طب بنها37992.44
طب أسنان الزقازيق37892.20
طب المنيا37892.20
طب حلوان37892.20
طب قناة السويس بالإسماعيلية37892.20
طب أسنان كفر الشيخ37791.95
طب السويس37791.95
طب الفيوم37791.95
طب أسنان المنوفية37791.95
طب العريش37691.71
طب أسنان أسيوط37691.71
طب أسوان37691.71
طب أسنان طنطا37691.71
طب أسنان عين شمس37691.71
طب أسنان القاهرة37691.71
طب أسنان الإسكندرية37691.71
طب بني سويف37691.71
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية37691.71
طب الوادي الجديد375.691.61
طب أسنان المنيا37591.46
طب أسنان الفيوم37591.46
طب أسنان السويس37591.46
طب أسنان بني سويف374.591.34
تنسيق كلية علاج طبيعي كفر الشيخ37491.22
علاج طبيعي القاهرة37390.98
تنسيق كلية علاج طبيعي بنها37390.98
تنسيق كلية صيدلة سوهاج37390.98
تنسيق كلية علاج طبيعي جنوب الوادي37290.73
علاج طبيعي السويس37290.73
صيدلة المنصورة37290.73
علاج طبيعي بني سويف37290.73
صيدلة الزقازيق37190.49
صيدلة دمنهور37190.49
صيدلة طنطا37190.49
صيدلة جنوب الوادي37190.49
صيدلة عين شمس37090.24
صيدلة أسيوط37090.24
صيدلة بور سعيد37090.24
صيدلة الإسكندرية37090.24
صيدلة القاهرة37090.24
صيدلة مدينة السادات37090.24
صيدلة المنوفية37090.24
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية37090.24
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ37090.24
صيدلة المنيا369.590.12
صيدلة ج الوادي الجديد36990.00
صيدلة حلوان36990.00
صيدلة بني سويف36990.00
صيدلة الفيوم36990.00
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم36789.51
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم36689.27
هندسة القاهرة36689.27
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم36689.27
هندسة المنصورة36689.27
طب بيطري المنصورة36589.02
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم36589.02
حاسبات ومعلومات قنا علوم36589.02
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم36589.02
هندسة الزقازيق36388.54
هندسة دمياط36288.29
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية36288.29
هندسة عين شمس36188.05
هندسة بور سعيد35987.56
هندسة طنطا35887.32
هندسة كفر الشيخ35586.59
هندسة المنوفية بشبين الكوم35486.34
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف35486.34
كلية الهندسة جامعة دمنهور35486.34
هندسة الإسكندرية35386.10
هندسة بنها بشبرا35386.10
هندسة بنها35386.10
هندسة السويس35285.85
هندسة حلوان35285.85
هندسة حلوان بالمطرية35085.37
هندسة سوهاج35085.37
هندسة الفيوم34884.88
هندسة أسوان34784.63
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة (علمي رياضة)34684.39
هندسة بني سويف34684.39
هندسة المنيا34584.15
هندسة أسيوط34483.90
هندسة جنوب الوادي34483.90
تخطيط عمراني القاهرة34483.90
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية (علمي رياضة)34383.66
حاسبات ومعلومات عين شمس (علمي رياضة)34383.66
هندسة الطاقة أسوان34383.66
حاسبات ومعلومات المنصورة (علمي رياضة)34283.41
حاسبات ومعلومات دمياط (علمي رياضة)34283.41

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محمد مجديمنذ 39 دقيقة
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