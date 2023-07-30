بيان عاجل بصرف أكثر من زيادة لأصحاب المعاشات.. شوف هتاخد كام

تسعى الحكومة المصرية في تقديم يد العون لكافة المواطنين بها على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تعمل على توفير حياة كريمة لمختلف الأشخاص نظرًا للظروف المعيشية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، وأشارت الجهات المسؤولة عن صرف أكثر من زيادة لأصحاب المعاشات وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل خلال السطور القادمة تابعونا.

صرف أكثر من زيادة لأصحاب المعاشات

تم الإعلان مُنذ أبريل الماضي عن زيادة بنسبة 15% لكافة أصحاب المعاشات على مستوى جمهورية مصر العربية ومستمرة حتى وقتنا هذا وسوف يحصلون عليها خلال أغسطس القادم، حيث جاءت هذه الزيادة لإعانتهم على شراء متطلبات الحياة في ظل الظروف الأخيرة التي يمر بها العالم باكمله، حيث تسعى الحكوم المصرية في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة الثانية فهي بنسبة 35% ولكن مخصصة لأعضاء نقابات الأطباء البشريين وأيضًا الأطباء البيطريين والصيادلة وأطباء الأسنان في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وهذا طبقًا لاجتماع سابق لاتحاد نقابة المهن الطبية، ويبلغ حجم الزيادة نحو 350 جنيه حيث يحصل صاحب المعاش عليها بشكل شهري.

وزارة التضامن المصرية

تعمل وزارة التضامن المصرية على توفير عدد كبير من الخدمات لكافة المواطنين في أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت مُنذ أبريل الماضي عن زيادة لكافة أصحاب المعاشات بلغ قدرها 15% لكي تُعينهم على متطلبات الحياة وتعمل على توفير حياة كريمة لهم، ولكي تتمكن من معرفة كل ما هو جديد سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً فور إعلان الوزارة عن أي جديد يخص أصحاب المعاشات.