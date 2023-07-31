“استعلم بالاسم فقط” رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع وزارة التربية والتعليم

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من قبل وزارة التربية والتعليم حيث تتم عمليات المراجعة لضمان الدقة والعدالة قبل إعلانها رسميًا، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة، سيتم الإعلان عن موعد النتيجة بشكل رسمي، ولذلك يترقب العديد من أولياء الأمور إعلان النتائج بفارغ الصبر.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وذلك وفقًا لجدول مواعيد مجلس الوزراء، وستقوم كنترولات بتسليم النتائج إلى الدكتور رضا حجازي قبل إعلانها إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة بعد مراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية، وسيتم أيضًا تهنئة الأوائل بجميع الشعب خلال المؤتمر الصحفي، صرحت بعض المصادرالمسؤولة عن نسب النجاح في اختبارات هذه المرحلة حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%، كما نال 7.1% من إجمالي الطلاب المتقدمين على درجة 95% أو اكثر من الدرجة الإجمالية للمادة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع والوطن، حيث يتم اعتماد النتائج في مؤتمر صحفي، وبعد ظهورها رسميًا يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع المخصص للنتائج، وإليك أهم خطوات الاستعلام عن هذه النتائج من خلال اتباع الطريقة الآتية:

الولوج إلى بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم .

. كتابة رقم جلوس الطالب.

والضغط على أيقونة استعلام النتيجة

ومن ثم سوف تظهر بعد لحظات معدودة النتيجة بالتفصيل، وبالإضافة إلى نسب النجاح في جميع المواد الدراسية.

يمكنك اتباع الخطوات السابقة وسوف تحصل على هذه النتائج بكل سهولة، ونتمنى لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في مستقبلهم المهني والأكاديمي.

اسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قامت الوزاره اخيرا باعتماد نتيجه الثانويه العامه واعلنت عن نسبه نجاح الطلاب هذا العام وهي 78% والتي تقارب نسب النجاح في العام الماضي حيث يتم تفعيل الرابط الخاص باستخراج النتائج والذي يتم من خلاله الحصول على درجات الطالب برقم جلوسه او الرقم القومي الخاص به كما يمكن الاستعلام عن طريق الاسم.

وإليكم أسماء الطلبة الأوائل الشعبة الأدبية التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل وزير التربية والتعليم الذي قام باعتماد النتائج لكي تتم عملية الاستعلام عنها بشكل الكتروني اليوم الاثنين الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو وسط ترقب من جميع الطلاب وأولياء الأمور في كافة المحافظات المصرية..

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة. عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة. عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة. عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة. فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة. فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية . محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة . معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ، ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة. نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

الطلاب يتمكنون من الحصول على النتائج عن طريق كتابه الاسم في الخانه المخصصه لها حيث ان وزاره التربيه والتعليم تشير الى ان النتائج يتم الحصول عليها عن طريق رابطها الرسمي كذلك يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عنها عن طريق كتابه رقم الجلوس وذلك بعد القيام بالذهاب الى موقع نتيجه نت او اليوم السابع او موقع نذاكر.

الوزارة أشارت الى اعتماد النتائج بشكل رسمي والآن هي في مرحلة الرفع عبر الموقع الخاص بها وكذلك يقوم الموقع اليوم السابع بنشر النتيجة برقم الجلوس او عن طريق كتابة الاسم في المكان المخصص له حيث ان جميع الطلاب يحصلون اليوم على درجاتهم في كافة المواد الدراسية وذلك بعد ان تعلن الوزارة الرسمي عن ظهورها.