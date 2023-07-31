مبروك للمتفوقين ..أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي أدبي || لينك سريع لنتيجة تالتة ثانوي برقم جلوسك

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي أدبي وهما فقط التي اعلنهم وزير الرتبية والتعليم الآن على صفحة الرسمية لوزارة الرتبية التعليم المصرية ، وانع ف الساعات القليلة القادمة ثم تكون النتيجة متاحة إلي باقي الطلاب على الموقع فجر اليوم على بوابة الثانوية العامة وموقع اليوم السابع ، واليك اخر المستجدات حول نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي أدبي

أعلنت أسماء أوائل الثانوية العامة حاليا في الأقسام العلمية بشعبتها والقسم الأدبي من جميع المحافظات المصرية ، وأيضا أسماء أوائل الثانوية العامة من مدارس الدمج و المكفوفين ومدراس “STEM” ، واليك أسماء أوائل الثانوية العامة بجميع المحافظات:

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أسماء أوائل الشعبة العلمي علوم

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة



أسماء أوائل الشعبة العلمي رياضة

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

الآن يمكن لباقي الطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا بعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي من خلال رابط نتيجة نت والذي يوفر النتيجة إليكم من الخطوات التالية :