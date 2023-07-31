رابط مباشر .. ملازمنا mlazemna لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الدور الاول المهني والاحيائي جميع محافظات العراق

اعلان نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2023، ، يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 عبر موقع “نتائجنا”، الذي أعلنت وزارة التربية العراقية عن رفع النتائج عليه ، وذلك رسميا بعد الانتهاء منها يمكن للطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي الدخول إلى الموقع للاستعلام عن نتائجهم، وسنوضح لكم طريقة استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2023 في العراق الدور الأول عبر موقعنا الالكتروني البديل نيوز

نتائج السادس الاعدادي 2023 في جميع محافظات العراق

يشهد طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق حالة من التوتر والقلق خلال هذا الشهر، حيث ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة العام الدراسي 2022/2023. وقد أعلنت وزارة التربية عن انتهاء تصحيح الاختبارات ومراجعتها، موضحة أن نسبة النجاح تجاوزت 85% ، ويتبقى الآن ساعات قليلة حتى يتم نشر النتائج عبر موقع “نتائجنا”، ويمكن للطلاب استعلام عنها من خلال الخطوات التي سنوضحها لكم.

رابط موقع نتائجنا لاستخراج نتائج السادس الاعدادي

يمكن الآن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2023 في العراق عبر موقع “نتائجنا” التابع لوزارة التربية العراقية. ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع “نتائجنا” من خلال الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي من هنااا

2. الضغط على “نتائج الصف السادس الإعدادي”.

3. الضغط على أيقونة “الدور الأول”.

4. إدخال اسم الطالب بالشكل الرباعي في الخانة المخصصة له.

5. إدخال “رقم الامتحاني”.

6. الضغط على أيقونة “استعلام”.

وبعد ذلك، سيتم عرض نتيجة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2023 للطالب أو الطالبة.