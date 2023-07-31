رابط النتيجة الثانوية العامة 2023|| أوائل الثانوية العامة بالاسم لجميع محافظات مصر

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة في مصر من الامتحانات يوم 13 يوليو الحالي، ينتظر الآلاف من الطلاب تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد انتهت رسميًا من إجراء أعمال تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات، وتستغرق هذه العملية وقتًا كافيًا لضمان الدقة والكفاءة وأن الدرجات التي حصل عليها الطالب تستحقها وتُعتبر هذه المرحلة هي الأهم والأكثر أهمية في التعليم في مصر من وجهة نظر الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك يولى اهتمامًا كبيرًا لها نظرًا لأهميتها في حياة الطالب العلمية والعملية.

نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بإدراج الاسم ورقم الجلوس

لا يختلف أي شخصين في جمهورية مصر العربية عن أهمية مرحلة الثانوية العامة في حياة الطلاب المصريين. فهذه المرحلة تلقى اهتماماً خاصاً من أولياء الأمور والطلاب وبعدما أصبحت الامتحانات في السنوات الأخيرة تعتمد بشكل كبير على الإبداع والفهم بدلاً من التكرار الميكانيكي كما كانت من قبل، أصبح الطلاب يولون اهتماماً خاصاً لهذه الجوانب. وأصبحت عملية التعليم أكثر متعة، ولكنها تتطلب تركيزاً أكثر بكثير. وفي هذا الصدد، يجب على الطلاب التأكد من أن وزارة التربية والتعليم تعمل بكل حرص أثناء تصحيح الأوراق لتأكيد حصولهم على الدرجات المستحقة كما يتم تنفيذ عملية التصحيح بطريقة تضمن الدقة والجودة العالية.

موعد إعلان نتيجة 3 ثانوي 2023

بعد أن أنهى الطلاب في جميع محافظات مصر امتحانات الثانوية العامة ابتداءً من يوم 12 يونيو وحتى 13 يوليو، نرى أن آلاف الطلاب الآن في حالة توتر وقلق؛ حيث ينتظرون نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس، لأنهم يرغبون في تسجيل رغباتهم في الجامعات الحكومية والخاصة في الساعات القادمة. وذلك لأن مجموع الطالب في هذه المرحلة يحدد مستقبله التعليمي في العام الدراسي القادم. ومن هذا المنطلق، نتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الساعات القادمة، حيث أشارت الوزارة أنها كانت تقوم بتصحيح الأوراق على الفور بعد انتهاء جانبات المراقبة. وبناءً على ذلك، نتوقع الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم السبت المقبل، خاصة بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية يوم الخميس الماضي الموافق 27 يوليو.

وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

وأعلن وزير التربية والتعليم نسبة نجاح الطلاب في عدد من المواد التي أداها طلاب المرحلة الثانوية امتحانات هذا العام، وكانت نتائجهم على النحو التالي: في الكيمياء 88.9%، في الجغرافيا 91.6%، في التاريخ 90.2%، في الفيزياء 91%، وبالنسبة لآلية الاستعلام عن النتيجة، يمكن العثور على تفاصيلها في تلك النقاط.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أولاً، قم بالضغط على الرابط التابع لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالعنوان moe.gov.eg.

رجاءاً ادخل رقم جلوسك.

سجل اسم الطالب.

انقر عرض النتيجة وهى الخطوة الأخيرة.

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سوف يعلن وزارة التربية والتعليم خلال ساعات قليلة فقط عن نتائج الثانوية العامة للدور الأول لعام 2023.

تأثير التحفيز الرياضي على نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023.

حوالي 828 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية تم منحهم درجات إضافية في نتيجة امتحان الثانوية العامة بسبب تفوقهم في واحدة من الألعاب الرياضية الفردية أو الجماعية، وتشمل هذه الألعاب السباحة والغطس والتيكواندو والجمباز والسلاح والدراجات وتنس الطاولة وتنس الأرض والكاراتيه والملاكمة والجودو والمصارعة كما أشير إلى أن الألعاب الجماعية التي يتم منح الطلاب المتفوقين فيها الحافز الرياضي تشمل كرة اليد وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة ستتم إضافة درجات الحافز إلى المجموع النهائي بعد الاحتساب.

اوائل الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق في الدرجات، ومن المتوقع أن يتم إجراء اتصالات هاتفية اليوم من قِبَل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، لتهنئة الطلاب الأوائل كما أشارت جميع المصادر إلى أن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 لجميع المحافظات متواجدة الآن في مكتب الوزير، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عنها في الوقت الحالي.