عاجل:: بالصور تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسماء لآلاف الطلاب “شوف درجاتك”| رابط نتيجة الثانوية العامة

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خاصة بعد اعتمادها رسميا من قِبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بنسبة نجاح 78.8% كما تم اعلان قائمة أوائل الطلاب في مختلف الفروع، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون خلال الساعات القليلة القادمة بعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير غدا بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، ونوضح اليكم خلال موقعنا رابط نتيجة الدور الأول الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم غدا الاثنين 31 يوليو النتيجة بعد انتهاء كافة مراكز الكنترول من مراجعة الدراجات واعتمادها رسميا بنسبة وصلت إلى 78.8%، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الطلاب الاوائل وبلغ عددهم نحو 33 طالب وطالبة وشاهد تفوق الفتيات على البنين وهنأهم على تفوقهم وأعرب عن سعادته بالتفوق والحصول على مراكز متقدمة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وتسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب حول اقتراب ظهور النتيجة حيث سيعقد المؤتمر غدا الاثنين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا حيث سيتم نشر نسب النجاح والحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق وتكريم الأوائل، وبعدها بساعات قليلة ستكون النتيجة متاحة عبر المواقع الالكترونية عبر بوابة الثانوية العامة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول الثانوية العامة 2023

يطرح الطلاب وأولياء الأمور تساؤلات عن كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 وهذا ما نستعرضه معكم خلال الخطوات الآتية: