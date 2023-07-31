اقوي اشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد الاصلي تابع افضل برامج كارتون الأطفال والمسلسلات

تردد قناة طيور الجنة الجديدة علي نايل سات وعرب سات يتم البحث عنه بشكل كبير الآن حيث أن قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تعرض العديد من الأفلام والمسلسلات للاطفال والكبار وتستطيع أن تتابع القناة عن طريق ضبط جهاز الإرسال الخاص بك علي تردد القناة الجديد الذي سوف نوضح لك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 نايل سات

تابع تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات واستمتع بأفضل برامج الاطفال وافلام الكرتون حيث أن القناة تتميز بأنها تقدم العديد من افلام وبرامج الأطفال المميزة والتي من خلالها سوف يتعلم الطفل العديد من الأشياء المفيدة مثل طاعة الله سبحانه وتعالى وتعليم أركان الإسلام وكذلك العديد من الأشياء المميزة التي تساعد على تحسن المستوى التعليم لدى الطفل .

اقوي اشارة قناة طيور الجنة الجديد

سوف يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة على التردد الجديد حتى تستمتع بأفضل افلام ومسلسلات الاطفال وافلام الكرتون ويمكنك أن تتابع القناة في أي وقت لأنها تتميز بأنها من القنوات التي يتم بثها طوال أيام الأسبوع وكذلك طوال ٢٤ ساعة حيث يتم فتح جهاز الارسال الخاص بك وتسجيل التردد الجديد وبعدها يتم الاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية ووضوح والتردد ياتي على النحو التالي:

التردد: 11315

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.