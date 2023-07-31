أسماء أوائل الثانوية العامة 2023| ننشر أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية | الف مبارك

اعتمد مساء الاحد الموافق 30 يوليو 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 وسجلت نسبة النجاح لهذا العام 78,8%.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

كما أعلن عن أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام, واتصل تليفونيا بهم وأعرب عن تهنئته وسعادته بتفوقهم, كما منى لهم دوام التوفيق والتفوق في دراستهم الجامعية.

أوائل الشعبة الأدبية

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم (محافظة القاهرة)

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحمي أبو عاصي (محافظة القاهرة)

عز الدين أحمد العوضي رزق (محافظة القاهرة)

عمرو خالد ناصر عفيفي (محافظة القاهرة)

فايزة علي محمد محمود (محافظة الجيزة)

فرح محمد قدري إبراهيم حسن (محافظة الإسكندرية)

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب (محافظة الجيزة)

معاذ عبد الرحيم أحمد يونس (محافظة الجيزة)

ندا عمر السيد محمد (محافظة الجيزة)

نسمة محمد سليمان جسار (محافظة الغربية)

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الآن، يمكن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لعام 2023 من خلال ثلاثة روابط مختلفة تقدمها وزارة التربية والتعليم لتسهيل الوصول للنتائج. استخدم أحد الروابط التالية للاطلاع على النتيجة بسهولة ويسر.

1. بوابة موقع وزارة التربية والتعليم، أضغط هنا للدخول.

2. مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، أضغط هنا للدخول.

3. الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، أضغط هنا للدخول.