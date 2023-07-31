من النهارده ولا هتاكل فراخ ولا لحمه بسبب الأسعار.. ارتفاع اسعار الدواجن اليوم الاثنين 31 يوليو .. صدمة جديدة تنتظر المشتري

تم تسجيل ارتفاع في اسعار الدواجن اليوم واسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 ، بقيمة 4 جنيهات. يأتي ذلك بعد فترة من الانخفاضات التي شهدتها أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي بسبب استقرار أسعار العلف، من المتوقع حدوث تحركات جديدة في أسعار الدواجن والبيض في الأيام المقبلة، حيث سوف يعرض “البديل لمتابعيه لمحة عن تحديثات أسعار الدواجن وأسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المتواجدة في جميع مناطق الجمهورية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

يمكنك معرفة اسعار الدواجن اليوم، حيث سُجِّلَتْ أسعار الفِراخِ البَيضاءِ، اليومِ الاثنين في الأسْواقِ والمَزْرَعَةِ، سُجلَتِ قيمةُ 61 جنيهًا للمَزْرَعَةِ، بينما سُجِّلَ سعرُ الفِراخِ البَيضاءِ قيمةُ 66 جنيهًا للكيلو للمُسْتَهِلِكِ في السوق.

بيننا جاء سعر البانية اليوم الأحد على حاله في جميع محافظات الجمهورية، حيث يبلغ سعر البيع للمستهلك 140 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار الفراخ ساسو اليوم في الأسواق والمزارع، حيث سُجلَتَ قيمة 90 جنيهًا للمزرعة، فيما سُجلَ سعر الفراخ ساسو قيمة 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك في السوق.

فيما استقرت أسعار الدجاج البلدي، اليوم في الأسواق والمزارع، حيث وصلت قيمة الدجاج البلدي إلى 95 جنيه للكيلو في المزرعة، بينما وصلت قيمة الدجاج البلدي إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك في السوق.