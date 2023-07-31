اقتصاد
من النهارده ولا هتاكل فراخ ولا لحمه بسبب الأسعار.. ارتفاع اسعار الدواجن اليوم الاثنين 31 يوليو .. صدمة جديدة تنتظر المشتري
اسعار الدواجن اليوم
تم تسجيل ارتفاع في اسعار الدواجن اليوم واسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 ، بقيمة 4 جنيهات. يأتي ذلك بعد فترة من الانخفاضات التي شهدتها أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي بسبب استقرار أسعار العلف، من المتوقع حدوث تحركات جديدة في أسعار الدواجن والبيض في الأيام المقبلة، حيث سوف يعرض “البديل لمتابعيه لمحة عن تحديثات أسعار الدواجن وأسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المتواجدة في جميع مناطق الجمهورية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.
اسعار الدواجن اليوم
- يمكنك معرفة اسعار الدواجن اليوم، حيث سُجِّلَتْ أسعار الفِراخِ البَيضاءِ، اليومِ الاثنين في الأسْواقِ والمَزْرَعَةِ، سُجلَتِ قيمةُ 61 جنيهًا للمَزْرَعَةِ، بينما سُجِّلَ سعرُ الفِراخِ البَيضاءِ قيمةُ 66 جنيهًا للكيلو للمُسْتَهِلِكِ في السوق.
- بيننا جاء سعر البانية اليوم الأحد على حاله في جميع محافظات الجمهورية، حيث يبلغ سعر البيع للمستهلك 140 جنيهًا للكيلو.
- بينما سجلت أسعار الفراخ ساسو اليوم في الأسواق والمزارع، حيث سُجلَتَ قيمة 90 جنيهًا للمزرعة، فيما سُجلَ سعر الفراخ ساسو قيمة 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك في السوق.
- فيما استقرت أسعار الدجاج البلدي، اليوم في الأسواق والمزارع، حيث وصلت قيمة الدجاج البلدي إلى 95 جنيه للكيلو في المزرعة، بينما وصلت قيمة الدجاج البلدي إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك في السوق.
- فيما استقرت أسعار الفراخ الأمهات اليوم في الأسواق والمزرعة، حيث سجلت قيمة الفراخ الأمهات في المزرعة 55 جنيها، بينما سجل سعر الفراخ الأمهات في السوق قيمة 60 جنيها للكيلو للمستهلك.
سعر كرتونة البيض اليوم
- هذه وقد سُجِّلَتْ أسعارُ البيضِ الأحْمَرِ عندَ 105 جِنيهاتٍ لِلْكَرْتُونَةِ داخلَ المَزْرَعَةِ، وتعْتَبر الأسْعارُ للمَستَهِلِكِ 112 جِنِيهاً.
- بينما سجل سعر البيض الأبيض في اليوم الحالي يبلغ 103 جنيهات على البورصة.
- فيما وصل سعر كيلو البيض الأبيض في السوق اليوم يُقدر بمبلغ ١١٠ جنيهات.
- بينما استقرت أسعار البيض البلدي خلال جلسة التداول الوسطى عند أسعار يوم الأمس، وتُباع الآن للمستهلكين بسعر ١٢٢ جنيهاً للكرتونة الواحدة.