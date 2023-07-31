لو تقدر تخش تقعد في تكييف النهارده خش بدون تفكير .. حالة الطقس اليوم الاثنين 31 يوليو

يمكنك معرفة حالة الطقس اليوم الاثنين 31 يوليو، حيث تتوقع درجات الحرارة في مصر أن تكون حارة ورطبة نهاراً في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة شديدة ورطبة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتصبح رطبة ليلاً في جميع المناطق، حيث تنوه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن نسبة الرطوبة تزداد، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس طوال اليوم، لمعرفة درجة الحرارة اليوم تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

حالة الطقس اليوم الاثنين 31 يوليو

يمكنك معرفة حالة الطقس اليوم، حيث تشهد منطقة البحر المتوسط حالة جوية معتدلة وترتفع الأمواج إلى مستوى يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، في حين يرصد البحر الأحمر نشاطًا معتدلاً في سرعة الرياح، وترتفع الأمواج إلى متوسط يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

بتشهد القاهرة الكبرى نشاطاً معتدلاً للرياح بسرعة 28 كم/ساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 35 و80 في المئة، والأجواء مشمسة. فيما يتعلق بالساحل الشمالي، تسوده رياح معتدلة بمعدل 28 كم/ساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 40 و85 في المئة، وتصبح الأجواء مشمسة.

أخبار الطقس اليوم

تتميز السواحل الشمالية الغربية بنشاط الرياح الذي يصل إلى 32 كم/س، وتتراوح نسبة الرطوبة فيها بين 55 و 90%، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، تكثر الرياح بمعدل 28 كم/س، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 55 و 90%، ويصبح الجو غائما جزئيا.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، يحدث نشاط للرياح بشكل متكرر بسرعة تصل إلى 30 كم / ساعة ، ويكون الجو مشمسا.

وفي شمال الصعيد، هناك نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 26 كم/ساعة ونسبة رطوبة تتراوح بين 20% و60%. الطقس يكون مشمسا. أما في جنوب الصعيد، فهناك نشاط للرياح بسرعة معتدلة تصل إلى 24 كم/ساعة ونسبة رطوبة تتراوح بين 10% و35%. الأجواء في جنوب الصعيد تكون مشمسة.

درجة الحرارة اليوم