لو تقدر تخش تقعد في تكييف النهارده خش بدون تفكير .. حالة الطقس اليوم الاثنين 31 يوليو
حالة الطقس اليوم
يمكنك معرفة حالة الطقس اليوم الاثنين 31 يوليو، حيث تتوقع درجات الحرارة في مصر أن تكون حارة ورطبة نهاراً في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة شديدة ورطبة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتصبح رطبة ليلاً في جميع المناطق، حيث تنوه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن نسبة الرطوبة تزداد، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس طوال اليوم، لمعرفة درجة الحرارة اليوم تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.
حالة الطقس اليوم الاثنين 31 يوليو
يمكنك معرفة حالة الطقس اليوم، حيث تشهد منطقة البحر المتوسط حالة جوية معتدلة وترتفع الأمواج إلى مستوى يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، في حين يرصد البحر الأحمر نشاطًا معتدلاً في سرعة الرياح، وترتفع الأمواج إلى متوسط يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.
بتشهد القاهرة الكبرى نشاطاً معتدلاً للرياح بسرعة 28 كم/ساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 35 و80 في المئة، والأجواء مشمسة. فيما يتعلق بالساحل الشمالي، تسوده رياح معتدلة بمعدل 28 كم/ساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 40 و85 في المئة، وتصبح الأجواء مشمسة.
أخبار الطقس اليوم
- تتميز السواحل الشمالية الغربية بنشاط الرياح الذي يصل إلى 32 كم/س، وتتراوح نسبة الرطوبة فيها بين 55 و 90%، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا.
- وفي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، تكثر الرياح بمعدل 28 كم/س، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 55 و 90%، ويصبح الجو غائما جزئيا.
- وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، يحدث نشاط للرياح بشكل متكرر بسرعة تصل إلى 30 كم / ساعة ، ويكون الجو مشمسا.
- وفي شمال الصعيد، هناك نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 26 كم/ساعة ونسبة رطوبة تتراوح بين 20% و60%. الطقس يكون مشمسا. أما في جنوب الصعيد، فهناك نشاط للرياح بسرعة معتدلة تصل إلى 24 كم/ساعة ونسبة رطوبة تتراوح بين 10% و35%. الأجواء في جنوب الصعيد تكون مشمسة.
درجة الحرارة اليوم
- في القاهرة الكبرى، ستكون درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية، مع نسبة الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية، بينما ستكون الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية.
- في مدينة الإسكندرية، سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، وكانت درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة مئوية، بينما كانت الدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.
- النص الأصلي: العاصمة الإدارية: العظمى 35، المحسوسة 38، الصغرى 24. إعادة الصياغة: درجة الحرارة القصوى في العاصمة الإدارية هي 35 درجة مئوية، في حين تستمد الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة مئوية وتكون الحرارة الدنيا فيها 24 درجة مئوية.
- 6 أكتوبر: الحرارة العظمى 35 درجة، الحرارة المحسوسة 38 درجة، الحرارة الصغرى 24 درجة.
- المعطيات التالية: درجة الحرارة العظمى 31، درجة الحرارة المحسوسة 35، درجة الحرارة الصغرى 23.
- في مدينة مطروح، سجلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، في حين بلغت الحرارة المحسوسة 34 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى بلغت 22 درجة مئوية.
- القليوبية: أعلى درجة حرارة 42، أدنى درجة حرارة 28، درجة حرارة حالية 43.
- في مدينة أسوان، تسجل درجة الحرارة العظمى 42 درجة، ودرجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وأدنى درجة حرارة تصل إلى 29 درجة.
- في الوادي الجديد، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغرى في الوادي الجديد فتكون 25 درجة مئوية.