عبي وشيل بسرعة قبل ما سعره يصدمك مجدداً.. أسعار البصل الآن

هذه وقد تم تثبيت أسعار البصل الآن عند بدء التعاملات اليومية قبل بضع دقائق في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك سوق العبور المركزي، أفادت بوابة الأسعار الحكومية في موقعها الرسمي بأن هناك استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، بما في ذلك سعر كيلو البصل لليوم الرابع على التوالي، سوف نقوم بتفاصيل هذا في التقرير التالي، لمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى متابعة السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

أسعار البصل الآن

تم تقليص أسعار البصل الآن في سوق العبور إلى ما بين 9 جنيهات و17 جنيها للكيلو. في جلسة التداول اليوم، ارتفع سعر طن البصل إلى 10 آلاف جنيه. تم تسجيل سعر طن البصل الأبيض للتصدير بقيمة 14 ألف جنيه في جلسة التداول اليومية.

أسعار الخضروات اليوم

بعدما قمنا بذكر أسعار البصل الآن في الفقرات السابقة، سنقوم الآن بذكر أسعار الخضروات اليوم، وهي كما يلي.

تم تسجيل سعر 6 جنيهات لكل كيلوغرام من الطماطم، في حين بلغ سعر البطاطس 9.5 جنيهات لكل كيلوغرام.

سعر كيلو البطاطس 15 جنيهًا وسعر كيلو الطماطم 12 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي حوالي 4.5 جنيه، بينما يصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي إلى 12 جنيها.

في حين أن سعر كيلو الفلفل الحار في البلاد وصل إلى 7.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الخيار الصوب 9 جنيهات.

عندما بلغ سعر الكيلوغرام من الخيارات المحلية 7 جنيهات، بينما تراوحت تكلفة كيلوغرام ورق العنب حوالي 25 جنيهًا، وانخفضت إلى 19 جنيهًا في بعض الأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم

بعدما سجلنا سعر البصل اليوم وأسعار الخضروات في الأسطر السابقة، سنوفّر لكم تقريرًا عن أسعار الفاكهة اليوم. يعرض السعر على النحو التالي.

حيث وصلت أسعار البرتقال الصيفي إلى 14 جنيه للكيلو، في حين وصلت أسعار الخوخ البلدي إلى 30 جنيه للكيلو، بينما تم تسعير 6 كيلو من البطيخ بـ 24 جنيها.