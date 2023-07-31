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تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 حقيقة أم كذب!! عقوبة صارمة حبس + غرامة 200 ألف لمن يقوم بهذا الإجراء

adminمنذ 15 دقيقة
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نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ماراثون امتحان الثانوية العامة، قلق سنوي اعتاد عليه البيوت المصرية، تبدأ مرحلة امتحانات الثانوية العامة كل عام ويبدأ معها حالة التوتر والقلق في كل بيت مصري يتواجد فيه طالب ثانوية عامة مصر، وتستمر حتى نهاية الامتحانات، ليبدأ بعد ذلك مرحلة توتر أقوى وهي مرحلة انتظار اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي لن ولم تهدأ حالة التوتر إلا بإعلانها، وبالفعل مرت أيام عصيبة طوال ال30 يوماً الماضية ما بين فترة الامتحانات والنتيجة، حتى تم أمس في الساعات المتأخر من يوم الأحد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعلن بالفعل أسماء أوائل الثانوية العامة.

ولكن لم تمر فرحة اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 مر الكرام، حيث تم تبادل أنباء تفيد عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، ونشر بعض من الصور وكشوف pdf نتيجة الثانويه العامة بالأرقام، وحتى الآن لم تخرج وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بالرد على ما تم تداوله.

عقوبة مروجي شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

وفيما يتعلق بالقانون الحالي، قال المحامي والخبير القانوني، محمد عبدالحميد الصادق، إن العقوبة المفروضة على من ينشرون شائعات حول تسريب نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي بغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى فترة السجن التي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية
1سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.
2عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة
3عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
4عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
5فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة
6فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية
7محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
8معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة
9ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة
10نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم
1اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
2حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
3زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
4كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا
5كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
6كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
7محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
8محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
9معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف
10ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة
أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية رياضيات
1إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
2اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
3أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
4باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
5زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
6مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
7محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
8محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية
9مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة
10مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد
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adminمنذ 15 دقيقة
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