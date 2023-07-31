تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 حقيقة أم كذب!! عقوبة صارمة حبس + غرامة 200 ألف لمن يقوم بهذا الإجراء

نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ماراثون امتحان الثانوية العامة، قلق سنوي اعتاد عليه البيوت المصرية، تبدأ مرحلة امتحانات الثانوية العامة كل عام ويبدأ معها حالة التوتر والقلق في كل بيت مصري يتواجد فيه طالب ثانوية عامة مصر، وتستمر حتى نهاية الامتحانات، ليبدأ بعد ذلك مرحلة توتر أقوى وهي مرحلة انتظار اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي لن ولم تهدأ حالة التوتر إلا بإعلانها، وبالفعل مرت أيام عصيبة طوال ال30 يوماً الماضية ما بين فترة الامتحانات والنتيجة، حتى تم أمس في الساعات المتأخر من يوم الأحد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعلن بالفعل أسماء أوائل الثانوية العامة.

ولكن لم تمر فرحة اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 مر الكرام، حيث تم تبادل أنباء تفيد عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، ونشر بعض من الصور وكشوف pdf نتيجة الثانويه العامة بالأرقام، وحتى الآن لم تخرج وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بالرد على ما تم تداوله.

عقوبة مروجي شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا وفيما يتعلق بالقانون الحالي، قال المحامي والخبير القانوني، محمد عبدالحميد الصادق، إن العقوبة المفروضة على من ينشرون شائعات حول تسريب نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي بغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى فترة السجن التي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية 1 سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة. 2 عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة 3 عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة 4 عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة 5 فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة 6 فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية 7 محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة 8 معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة 9 ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة 10 نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم 1 اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية 2 حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط 3 زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة 4 كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا 5 كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة 6 كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا 7 محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية 8 محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط 9 معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف 10 ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة