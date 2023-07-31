موقع نتيجة نت استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي علوم ورياضة وادبي وزارة التربية والتعليم

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت يتم البحث عنه حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد في وقت قريب حيث يقوم فيه رضا حجازي بالإعلان عن نسب النجاح وتفاصيل النتيجة، وبعد ذلك بساعات، وستتم الإعلان عن النتيجة بالأسماء عبر رابط الوزارة الرسمي.

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المؤتمر الصحفي لنتيجة الثانوية العامة 2023 حيث أنها تظهر عبر اليوم السابع والمواقع الرسمية حيث تم تأكيد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بواسطة شادي زلطة، حيث أكد أن الدكتور رضا حجازي، قد أعلن سابقًا أن النتيجة ستظهر مع بداية شهر أغسطس المقبل، وفقًا لتصريحات سيتم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء أوائل الطلاب ونسب النجاح بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، وتلك الأخبار تؤكد أن النتائج على وشك أن تكون متاحة للطلاب والطالبات الذين انتظروا بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم، وقد تم الإعلان عن أوائل الطلاب مساء يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، والجدير بالذكر أن تم تجهيز قائمة الطلاب الذين تخطوا الـ30، بالإضافة إلى كشف الأوائل، كما أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة قليلاً عن العام الماضي، إذ بلغت 77%، لكنها لم تتعدَ الـ80%.

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ، أو التوجه إلى نتيجة نت.

، أو التوجه إلى نتيجة نت. إدخال اسم الطالب، وكذلك رقم جلوسه.

تحديد الشعبة سواء كانت علمية أو أدبية.

النقر على زر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم بالاسم

وسوف تبدو أمامك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بشكل مفصل، بالإضافة إلى المجموع الكلي للطالب والنتيجة العامة، علماً أن المجموع الكلي للطالب هو 410 درجة.

وأكدت بعض المصادر على أن نسب النجاح خلال هذا العام أعلى مقارنة بالأعوام السابقة.