الترددات الجديدة… ضبط تردد قناة ssc السعودية الرياضية التي تنقل مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية 2023
نعرض لكم طريقة ضبط تردد قناة ssc السعودية الرياضية التي يبحث عنها الكثيرين من محبي الرياضة وكرة القدم في الوطن العربي، حيث أن قناة ssc السعودية الرياضية من القنوات التي تحظى بنسبة عالية من المشاهدة، وهي قناة مجانية يمكن استقبالها على عدد من الأقمار الصناعية ومنها قمر نايل سات أو الهوت بيرد أو عرب سات، ويمكن متابعة برامجها الرياضية ومبارياتها المتنوعة بجودة عالية، وذلك لجميع المباريات على الساحة السعودية أو غيرها من الفعاليات الهامة في العالم.
تردد قناة ssc السعودية الرياضية
تزداد نسب بحث المشاهدين عن تردد قناة ssc السعودية الرياضية لبثها الكثير من المباريات الرياضية مصحوبة بتعليق أفضل المعلقين الرياضيين، وهي القناة التي تقوم ببث جمع مباريات الدوري السعودي وكأس الملك وغيرها من المباريات الهامة: وترددها الجديد هو:
تردد قناة ssc السعودية الرياضية على نايل سات
- التردد: 12562.
- قمر صناعي: نايل سات.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد قناة ssc السعودية الرياضية على قمر بدر
- التردد: 12418.
- قمر صناعي: بدر سات.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد قناة ssc السعودية الرياضية عرب سات
- التردد: 12417.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
برامج وبطولات قناة ssc السعودية الرياضية
قناة ssc السعودية الرياضية هي مجموعة من القنوات التي تبث البطولات الرياضية في المملكة العربية السعودية، والبطولات الأسيوية والكثير من الفاعليات العالمية، كما تعرض على شاشتها مجموعة من البرامج الرياضية المتميزة، ومن أشهر البطولات والبرامج التي قدمتها ما لي:
- بطولة الكأس السوبر السعودية.
- دوري أبطال آسيا.
- كأس الملك.
- كأس محمد ابن سلمان أو ما يُعرف بالدوري السعودي للمحترفين.
- مباريات تصفيات بطولة كـأس العالم التي أقيمت في قطر.
- الكثير من التحليلات الرياضية.
- فقرات رياضية متنوعة على الساحة المحلية والعالمية.
- بطولات أخرى منها بطولة الكأس الإسباني، وكأس السوبر بإيطاليا، وغيرها من المباريات الهامة.
- يُعلق على المباريات أبرز المعلقين الكرويين، ونخبة من مقدمي البرامج الرياضية من نجوم الكرة السابقين، والمتخصصين في التحليلات الرياضية في العالم العربي
- تقدم القناة برامج حوارية وإخبارية واستديو تحليل يناقش الكثير من الأحداث الهامة قبل بدء المباريات، وبعد الانتهاء منها بأسلوب تحليلي شيق.