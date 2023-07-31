ازاي تحدثها.. تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين والتي يمكن تحديثها إلكترونيا من المنزل وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، حيث أعلنت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم من خلال الآلية المتاحة لهذا الأمر، وذلك عبر بوابة دعم مصر الخدمية التي تقدم الكثير من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كما يمكن التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية، وفيما يلي سنستعرض أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بعض الشائعات التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي والتي تفيد ب

بأن بطاقة التموين سوف يتم إلغاءها وهو ما تم نفيه من وزارة التموين والتي أعلنت بأن المستفيدين من التموين سوف يستمروا في الاستفادة منه بدون أي مشاكل.

ويوجد ملايين من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على السلع التموينية من من خلال البطاقة الخاصة بهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بوضع معايير وشروط يجب أن تتوفر في المواطن حتى يتم استحقاق الدعم التمويني.

طريقة تحديث بطاقة التموين إلكترونياً

تحديث بيانات بطاقة التموين من الإجراءات اللازمة لتنشيط البطاقة التموينية، وحتى يتمكن المواطنون من صرف الدعم على بطاقات التموين في موعده بدون تأخر، ويمكن تحديث بطاقة التموين من خلال منصة دعم مصر عبر اتباع الآتي: