بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على موعد تنسيق الكليات 2023 وطريقة تسجيل الرغبات

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد تنسيق الكليات لاستكمال العملية التعليمية من خلال المرحلة الجامعية بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة والتي تعد من أهم المراحل الدراسية لأنها تُحدد جانب كبير من مستقبل الطالب وحياته العلمية والعملية، لذلك يترقب الطلاب وأولياء أمورهم موعد تنسيق الثانوية العامة آملين الحصول على المجموع الذي يؤهلهم للقبول في الكلية المرغوبة تبعاً للتنسيق، وهذا ما سنوضحه عبر سطور هذا المقال.

تعرف على موعد تنسيق الكليات 2023 وطريقة تسجيل الرغبات

ينتظر الكثير من طلبة الثانوية العامة موعد التنسيق اللازم للالتحاق بالعديد من الكليات، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد في مؤتمر لوزير التعليم الدكتور رضا حجازي بعد أن تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة وظهورها من خلال الموقع الإلكتروني.

ويستطيع الطالب مراجعة تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي وأخذ فكرة عنه للتعرف على الحد الأدنى للقبول، لأنه من المنتظر أن يكون تنسق الجامعات لهذا العام مشابهاً إلى حد كبير لتنسيق العام الماضي، حيث يبلغ عدد الكليات الخاصة بالمرحلة الأولى من التنسيق إلى نحو 75 كلية يمكن الاختيار من بينها حسب المجموع.

حقيقة وجود أخطاء في تصحيح اختبارات الثانوية العامة

نوهت وزارة التربية التعليم لأهمية عدم الانسياق وراء الادعاءات التي تُشير بوجود أخطاء في تصحيح اختبارات الثانوية العامة، حيث يتم رصد الدرجات لجميع المواد إلكترونياً بدون أي أخطاء، ويتم إخضاع النتائج لمراقبة مكثفة ودقيقة، وتتم المراجعة وفق آلية لا تقبل الخطأ من خلال مجموعة من الكوادر التعلمية الهامة لضمان أعلى مستوى من الأداء في عملية التصحيح.