رسميا هنا رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس استعلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة نت

تم اعتماد وزير التربية والتعليم اليوم النتائج والإعلان عن موعد ظهورها بشكل رسمي، بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ألقى الدكتور رضا حجازي رسالة تهنئة لكافة الطلاب الناجحين في هذه المرحلة حيث أعرب عن أمنياته بأن تكون هذه النتائج بداية لمرحلة جديدة ومستقبل مشرق يلبي أهدافهم وتطلعاتهم، وأكد أيضا أن النجاح في الحياة العملية لا يقتصر على المجموع الذي يحصل عليه الطالب خلال تلك المرحلة بل يتطلب الاجتهاد والثبات واكتساب المهارات والمعرفة والقدرات وحثهم على تحصيل المعرفة وتطوير المهارات، فهي الطريق لتحقيق آمالهم ومواكبة تطورات العصر الذي أصبح فيه العلم والمعرفة من الأسس الأساسية للنجاح في وظائف المستقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب نتيجة الثانوية العامة 2023 في بعض المواد، حيث جاءت المؤشرات والنسب على النحو التالي:

نجح 88.9% من الطلاب في امتحان مادة الكيمياء.

حصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الكيمياء.

نجح 90.2% من الطلاب في امتحان مادة التاريخ.

حصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان التاريخ.

وصلت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا إلى 91.6%.

حصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الجغرافيا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت

هناك طرق متعددة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023. أفضلها المواقع الرسمية التي توفرها الوزارة التي تتيح الاطلاع عليها من خلال العديد من الخطوات التالية:

النقر على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم .

. أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

اختر بوابة الثانوية العامة.

انقر على أيقونة نتائج المرحلة المراد الاستعلام عنها

قم بإدخال رقم الجلوس واضغط على عرض النتيجة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر النتيجة للطالب بناءً على رقم جلوسه، حيث أن النتائج يتم الإعلان عن ظهورها في خلال ساعات قليله من الآن وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي يقام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة وذلك بالعاصمة الإدارية مقر الوزارة للاعلان عن كافة تفاصيل النتيجة، حيث يرغب الآن عدد كبير من الطلاب في التعرف عليها بشكل الكتروني عن طريق الرابط الرسمي الذي قد أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق لكي يتم الحصول على الدرجات برقم الجلوس أو الرقم القومي كما يتم الحصول عليها عن طريق كتابة الاسم.