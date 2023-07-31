هذا أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 وآلية تقديم التظلمات وحالات عدم قبولها

نعرض لكم موعد تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 في قطاع المعاهد الأزهرية وهو الجهة المنوطة بتلقي تظلمات طلاب المدارس الثانوية الأزهرية، وقد حدد موعد تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الأول، ويجب على الطلاب الالتزام بالموعد المحدد حتى لا يتم رفض طلب التظلم الخاص بهم، وبتم فحص التظلمات والرد عليها بعد سداد الرسوم المقررة.

تعرف على أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

بدء تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية منذ اليوم الأحد 30 من شهر يوليو 2023، ويستمر قبول طلبات التظلم حتى موعد غايته 29 من شهر أغسطس 2023 الموافق ليوم الثلاثاء ولمدة شهر من بداية قبول التظلمات، وذلك وفقاً للآلية التي يجب اتباعها خلال تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية.

آلية تقديم التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية

يتم تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية طبقاً لنظام محدد، على النحو التالي:

مواعيد تقديم التظلمات من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

يجب أن يلتزم الطلاب بالتواجد في المواعيد المحددة تبعاً للجدول المُعلن لكل منطقة.

يتم تسديد رسوم التظلم بشكل إلكتروني عبر منظومة التظلمات الإلكترونية أو عبر الإدارات التعليمية التابعة لكل منطقة.

يجوز للطالب نفسه أو الشخص النائب عنه تقديم طلب التظلم مرفقاً بالإيصال الخاص بدفع الرسوم.

عند اطلاع الطالب على ورقة إجابته يجب أن يكون بمفرده، شريطة إحضار الرقم القومي واستمارة النجاح، ولا يتم السماح بتواجد الهاتف المحمول أثناء ذلك.

حالات عدم قبول تظلمات الثانوية الأزهرية

هناك بعض الحالات التي تتمنع خلالها الجهات المعنية عن قبول طلبات تظلم الثانوية الأزهرية، ومنها ما يلي:

الحصول على أعلى الدرجات في مادة التظلم.

عدم التظلم على المواد التي نجح فيها الطالب خلال السنوات السابقة.

الإلغاء بقرار في كافة المواد أو مادة واحدة.

من حق الطالب المعيد التظلم في مواد العام الدراسي الحالي فقط.

من يقوم بالاطلاع على مواد التظلم يقتصر دوره على النواحي التنظيمية والإدارية، وليس من حقه تصحيح الدرجات أو إعلام الطالب بالأحقية في تحصيل درجات إضافية.

بعد الاطلاع على إجابات الطالب يقوم الطالب بالتوقيع على تقرير مفاده أنه قام بالاطلاع على الإجابات بنفسه.

يتم إعلان نتيجة التظلم بعد 15 يوم من معاينة وردة الإجابة في الإدارة المركزية للاختبارات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان منذ قليل عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بعد أن ترقب الطلاب وأولياء الأمور كثيرا ويمكن الآن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع الخاص بالوزارة ومعرفة النتيجة بكل سهولة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.