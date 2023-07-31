[ استعلم الآن ]رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس هو ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور حالياً، ويشعر الكثيرون بحالة من التوتر والقلق بسبب الأخبار والتصريحات المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية والصفحات بشأن توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم هناك أخبار تشير إلى أن مؤتمر إعلان النتيجة سيعقد يوم الأثنين، وهناك تلميحات بأن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة اليوم من خلال موقعنا سنقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة سيتم أيضًا نشر نتيجة الثانوية العامة في العديد من المواقع مثل “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” برقم الجلوس.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
وفقًا لمصدر في وزارة التربية والتعليم تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتم الكشف عن سبب تأخر إعلان النتائج وهو أعمال المراجعة التي تتم لتقييم درجات الأسئلة المقالية في المواد الدراسية التي تحتوي على جزء مقالي. وأوضح المصدر أن تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، تتطلب مراجعة درجات الطلاب بعناية في القسم النظري بالإضافة إلى درجاتهم في الاختبار النهائي.
وأفاد المصدر ذاته بأنه لم يتم منح أي طالب الدرجة النهائية في الجزء المقالي، مما يعني أنه لن يتم حصول أي طالب على الدرجة الكاملة من 410 ، وبذلك فإن نتائج الثانوية العامة لهذا العام لن تشهد حصول أي فرد على نسبة 100%.
- وزارة التعليم تعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس.
- الانتقال إلى رابط نتيجة امتحان التعليم الثانوي العام لعام 2023 باستخدام رقم الاستدعاء الصادر عن وزارة التربية والتعليم. هنــــــا ).
- ضع رقم جلوسك أو اسمك في المساحة المخصصة لها.
- للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يجب كتابة اسم الإدارة التعليمية التابعة للطالب.
- اختيار أيقونة عرض نتيجة تالتة ثانوي.
نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 اليوم السابع
في إطار متابعتنا المستمرة لنتيجة الثانوية العامة 2023، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد أكد مرارًا وتكرارًا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في بداية شهر أغسطس 2023.
يتم الآن تنظيم كافة المواقع المعروفة التي تقوم بنشر نتائج الثانوية العامة 2023 بواسطة أرقام الجلوس مثل يوم السابع والفيتو والوطن ومصراوي، تستند جميع هذه المواقع على شراء حقوق النشر لنتائج الثانوية العامة الدور الأول، وتأتي هذه المعلومات مباشرة من وزارة التربية والتعليم. نحن سنقدم لكم جميع الروابط التي تمكنكم من الوصول إلى النتائج.
نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس واسماء الأوائل
تشغل وزارة التربية والتعليم الجميع في انتظار يوم الأحد حيث سيتم عقد مؤتمر يحضره وزير التعليم السيد رضا حجازي والمسؤولون الآخرون. الهدف من المؤتمر هو الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بها، سيتم أيضًا الإعلان عن أسماء الطلاب المتفوقين وتقديم التهنئة لهم وللطالبات، بعد انتهاء المؤتمر سيتم نشر نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت وعبر بوابة الثانوية العامة. هذا سيسمح للجميع بالحصول على النتائج بواسطة رقم جلوسهم.
من المتوقع في الساعات القادمة أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن النتيجة ستُعلن في الأول من شهر أغسطس لذلك، هناك فترة قصيرة تفصلنا عن بدء انتظار نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، يمكن الاستعلام عن النتيجة ومعرفة الأسماء المتفوقة من خلال المنصات الإلكترونية المعروفة مثل اليوم السابع والوطن وفيتو.
اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم, ادبي, علمي رياضيات
صدق معالي السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 وبعد لحظات قليلة من الاعتماد، تم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023، وتم نشرها على صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفيما يلي نص التقرير الذي نُقل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن القائمة الكاملة لطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023 في التخصصات العلمية الأدبية والعلمية الرياضية.
أوائل الثانوية العامة 2023 ادبي
- سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة
- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة
- عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
- فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة
- فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية
- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة
- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة
- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم
- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
- كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا
- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف
- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة
اوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات
- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
- أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
- أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
- محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
- محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية
- مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة
- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد
- وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان
- كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية
- وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية
- وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة
- وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف
- بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية