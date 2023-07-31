[ استعلم الآن ]رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس هو ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور حالياً، ويشعر الكثيرون بحالة من التوتر والقلق بسبب الأخبار والتصريحات المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية والصفحات بشأن توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم هناك أخبار تشير إلى أن مؤتمر إعلان النتيجة سيعقد يوم الأثنين، وهناك تلميحات بأن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة اليوم من خلال موقعنا سنقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة سيتم أيضًا نشر نتيجة الثانوية العامة في العديد من المواقع مثل “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” برقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفقًا لمصدر في وزارة التربية والتعليم تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتم الكشف عن سبب تأخر إعلان النتائج وهو أعمال المراجعة التي تتم لتقييم درجات الأسئلة المقالية في المواد الدراسية التي تحتوي على جزء مقالي. وأوضح المصدر أن تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، تتطلب مراجعة درجات الطلاب بعناية في القسم النظري بالإضافة إلى درجاتهم في الاختبار النهائي.

وأفاد المصدر ذاته بأنه لم يتم منح أي طالب الدرجة النهائية في الجزء المقالي، مما يعني أنه لن يتم حصول أي طالب على الدرجة الكاملة من 410 ، وبذلك فإن نتائج الثانوية العامة لهذا العام لن تشهد حصول أي فرد على نسبة 100%.

وزارة التعليم تعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس.

الانتقال إلى رابط نتيجة امتحان التعليم الثانوي العام لعام 2023 باستخدام رقم الاستدعاء الصادر عن وزارة التربية والتعليم. هنــــــا ).

ضع رقم جلوسك أو اسمك في المساحة المخصصة لها.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يجب كتابة اسم الإدارة التعليمية التابعة للطالب.

اختيار أيقونة عرض نتيجة تالتة ثانوي.

نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 اليوم السابع

في إطار متابعتنا المستمرة لنتيجة الثانوية العامة 2023، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد أكد مرارًا وتكرارًا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في بداية شهر أغسطس 2023.

يتم الآن تنظيم كافة المواقع المعروفة التي تقوم بنشر نتائج الثانوية العامة 2023 بواسطة أرقام الجلوس مثل يوم السابع والفيتو والوطن ومصراوي، تستند جميع هذه المواقع على شراء حقوق النشر لنتائج الثانوية العامة الدور الأول، وتأتي هذه المعلومات مباشرة من وزارة التربية والتعليم. نحن سنقدم لكم جميع الروابط التي تمكنكم من الوصول إلى النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس واسماء الأوائل

تشغل وزارة التربية والتعليم الجميع في انتظار يوم الأحد حيث سيتم عقد مؤتمر يحضره وزير التعليم السيد رضا حجازي والمسؤولون الآخرون. الهدف من المؤتمر هو الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بها، سيتم أيضًا الإعلان عن أسماء الطلاب المتفوقين وتقديم التهنئة لهم وللطالبات، بعد انتهاء المؤتمر سيتم نشر نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت وعبر بوابة الثانوية العامة. هذا سيسمح للجميع بالحصول على النتائج بواسطة رقم جلوسهم.

من المتوقع في الساعات القادمة أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن النتيجة ستُعلن في الأول من شهر أغسطس لذلك، هناك فترة قصيرة تفصلنا عن بدء انتظار نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، يمكن الاستعلام عن النتيجة ومعرفة الأسماء المتفوقة من خلال المنصات الإلكترونية المعروفة مثل اليوم السابع والوطن وفيتو.

اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم, ادبي, علمي رياضيات

صدق معالي السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 وبعد لحظات قليلة من الاعتماد، تم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023، وتم نشرها على صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفيما يلي نص التقرير الذي نُقل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن القائمة الكاملة لطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023 في التخصصات العلمية الأدبية والعلمية الرياضية.

أوائل الثانوية العامة 2023 ادبي

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

اوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات