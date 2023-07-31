“عـــــــــــــــــــاجل هات نتيجتك بالاسم”تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 الرابط الرسمي

تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ عدة ساعات عن نسبة النجاح العامة في النتائج، التي بلغت 78.8٪. وأكد أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل النتيجة بالكامل، بما في ذلك أسماء الطلاب الأوائل، وأشار إلى أن عدد الأوائل بلغ 30 طالبًا وطالبة استغل الدكتور رضا حجازي هذه الفرصة لتوجيه رسالة تهنئة وتوجيه لطلاب الثانوية العامة، حيث قال: “أتوجه بأسمى التهاني لكم بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أود أن أوجه رسالة لأبنائي الطلاب، وهي أن نتائج الامتحانات تمثل بداية لمرحلة جديدة في حياتكم العلمية والمهنية”.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضح الدكتور حجازي أن الثانوية العامة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر في مسار حياتهم المهنية حثهم على الكفاح والمثابرة واكتساب المهارات والمعرفة والقدرات اللازمة لتحقيق أحلامهم ومواكبة التطورات، أكد أن العلم والمعرفة وتطوير المهارات هي الأساس للنجاح في مجالات العمل المستقبلية، وطمأن الدكتور حجازي الطلاب وحثهم على السعي لأحلامهم والتطور المستمر في مجال التعليم والتعلم، مشيراً إلى أن المستقبل المشرق ينتظرهم إذا استثمروا في تطوير أنفسهم واكتساب المهارات الضرورية.

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

من المنتظر ان يقوم موقع وزارة التربية يتم نشر جميع نتائج الطلاب في الثانوية العامة من قبل التعليم الرسمي، حيث يتوفر للطلاب موقع يسمح لهم بالاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عن طريق اختيار رمز مخصص.