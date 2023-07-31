حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة تالتة ثانوي عام اليوم السابع اسم برقم الجلوس

تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 للكليات والمعاهد كيف تسجيل الرغبات بعد إطلاع كل طالب على شهادته يمكنه بكل سهولة بعدها تسجيل الرغبات التي يريدها ثم إرسال طلب بذلك لكن بعد التأكد أن مجموعك يناسب، ويتوافق مع الكلية التي تريد التقديم عليها، وسنتعرف في هذا المقال على تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 للكليات والمعاهد كيف تسجيل الرغبات.

نتيجة الثانوية العامة 2023

لكل كلية تنسيق خاص بها حيث يجب عليك الاطلاع على كل معهد أو كلية مع معرفة تنسيقها في البداية ثم تقديم الطلب ستتمكن من تسجيل الرغبات الخاصة بك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول ثم التسجيل على رابط التنسيق المتواجد على موقع الوزارة.

بعدها حدد نوع المؤهل الدراسي الذي يخصك مثل مؤهل صناعي أو زراعي أو حتى تجاري.

ثم يقوم الطالب بكتابة كل بياناته الخاصة مثل رقم الجلوس، والرقم السري الخاص بشهادة النجاح في الثانوية العامة مع كتابة الاسم رباعي مع التأكد من صحته.

يستطيع الطالب الدخول أيضاً تعديل رغباته أكثر من مرة قبل إعلان النتيجة.

هل يوجد شروط لتسجيل رغبات التنسيق

نعم هناك الكثير من الشروط التي يجب على كل طالب معرفتها حتى يقوم بتقديم الأوراق اللازمة لتسجيل الرغبات، وقبولها هي عبارة عن :

في حال كان الطالب حاصل على مجموع الكلية فسيتم قبوله بشكل مباشر.

يوجد عدد من الكليات التي يكون الانضمام إليها بأسبقية المجموع مثل كليات الانتساب هي كلية الحقوق، وتجارة بالإضافة إلى كلية خدمة اجتماعية.

يجب أن تكون رغباتك متوافقة مع التوزيع الجغرافي لمنطقتك، وإذا كان هناك أي خطأ سيتم إعلامك بذلك.

ما هي القواعد التي يحب مراعاتها عن تسجيل الرغبات الإلكترونية

يجب على أي طالب عند تسجيله الرغبات بشكل إلكتروني التركيز حتى لا يحدث خطأ أو يسجل بياناته بشكل غير صحيح هذه القواعد تتمثل في :

التركيز عند ملئ استمارة الرغبات علاوة على ذلك لابد من كتابة كل فروع الكلية أو المعهد الذي يريد الطالب التسجيل بها.

من القواعد المهمة هي الحفاظ على الرقم السري وعدم إخبار أي أحد به.

لابد أن تسجل في الكليات كذلك المعاهد الموثوق بها، والمعروفة مع الابتعاد عن أي مكان غير معروف المصدر.

يبحث العديد من الطلبة والطالبات الأن في جميع انحاء جمهورية مصر العربية عن نتيجة الصف الثالث الثانوي التي لم يتم الإعلان عنها حتي الان، وسوف يتم رصد النتائج صباح اليوم الإثنين الموافق الحادي والثلاثون من الشهر الجاري، عقب عقد الوزير المؤتمر الصحفي لإعلان اعتماد نتائج الطلاب ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية مع خالص التمنيات بالنجاح للجميع.

متي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة

وقت الحديث طال وكذلك وقت القلق حيث أننا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الحادي والثلاثين من الشهر الجاري ومن المنتظر أن يتم صدور نتائج الصف الثالث الثانوي بعد مؤتمر وزارة التربية والتعليم المنتظر وبعدها ترفع النتائج عبر شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.