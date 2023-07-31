pdf اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة التاسعة برابط مفعُل من منصة مظلتي | وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة أعلنها السيد أحمد الاسدي وزير العمل والشوؤن الاجتماعية بالعراق، حيث أكد سيادته على طرح كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf على موقع وزارة التربية الاجتماعية عموم المحافظات حتى يتمكن الجميع من استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الكترونياً.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة خامسة أكد الاسدي أنها سيتم إعلانها في القريب العاجل.

الرعاية الاجتماعية بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم المفاهيم التي تهتم برفاهية المجتمع ورعاية أفراده. وتعرف الرعاية الاجتماعية على أنها الجهود التي تبذلها المؤسسات والحكومات والمجتمع في تقديم الدعم والمساعدة للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية.

تعمل الرعاية الاجتماعية على توفير الحماية والدعم للأفراد الذين يحتاجون إلى ذلك، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأشخاص المسنين، أو الأيتام، أو الأشخاص الذين يعانون من البطالة أو الفقر.

اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

من أجل الحصول على قائمة بأسماء المشمولين ببراتب الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة في العام 2023، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتم تحديث قائمة المشمولين بشكل مستمر وتوثيقها في كشوف رسمية للتأكد من أن الدعم يصل إلى الأشخاص المستحقين. يمكنك الاستعلام عن الكشوف من خلال إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم ورقم الهوية. تأكد من تحديث المعلومات الخاصة بك بانتظام للتأكد من استمرارية الاشتراك.

الاستعلام عن كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

إذا كنت تفضل الحصول على قائمة بأسماء المشمولين ببراتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في شكل ملف PDF، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع الإجراءات المبينة. ستتمكن من تنزيل الملف وحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاطلاع عليه في أي وقت. يجب عليك التأكد من استخدام برامج قراءة ملفات PDF لفتح الملف وعرض المحتوى.

الذهاب الي منصة مظلتي.

ومن بعد ذلك يقوم بكتابة رقم البطاقة الذكية.

وادخال الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.

والنقر علي زر تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة .

بالوجبة . وبعد ذلك ادخال الاسم رباعي.

وكتابة تاريخ الميلاد بشكل صحيح.

منصة مظلتى الرعاية الاجتماعية

مظلتى هي منصة تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير الخدمات الرقمية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية. يمكنك استخدام منصة مظلتى للاستعلام عن حالة الرعاية الاجتماعية الخاصة بك والاشتراك في برامج الدعم. يمكن الوصول إلى المنصة عبر الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات لإنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول. ستحتاج إلى تقديم بعض المعلومات الشخصية لتأكيد هويتك والوصول إلى المحتوى المناسب.