“عاجل جدا”نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط التظلمات وخطوات تقديم

نتيجة الثانوية العامة للمحافظات في عام 2023 تثير اهتمام الملايين من الأشخاص في مصر الآن. وفي توقيت متزامن، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات جميع الطلاب في جميع الأقسام لهذه المرحلة الهامة قد اكتملت اليوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بأسماء الطلاب وأرقام قاعاتهم في بداية الأسبوع المقبل، وأكدت جهات مختصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ذلك. وبهذا الصدد، نود من خلال موقعنا أن نوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى معلومات مهمة جداً حول نسب النجاح هذا العام.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

انتظار طلاب العديد من محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة ستتم إعلان نتائج الثانوية العامة لسنة 2023 في جميع محافظات البلاد وفي حال انتهاء الطلاب من الامتحانات في تاريخ 13 يوليو، فإنهم ينتظرون إعلان وزير التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن عمليات التصحيح تتم بعناية وتفانٍ في كل ورقة، من أجل التأكد من أن الطالب حصل على الدرجات التي يستحقها. ولذا، يجب عليكم مراقبة الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن. في هذا السياق، أعلن الوزير رسمياً أن انتهت عمليات التصحيح، لكن عمليات التدقيق في نماذج إجابات الطلاب تستغرق المزيد من الوقت.

في هذا السياق، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن توزيع الطلاب في الجامعات الحكومية يتم وفقاً لاستراتيجية محددة، وذكر أنه لا يوجد أي طالب في الثانوية العامة هذا العام الذي حصل على نسبة نجاح 100%.

وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بجهود كبيرة لمنع حدوث أي مشكلات خلال فترة امتحانات الثانوية العامة عام 2023 في جميع المحافظات، وفي حالة اكتشاف أي محاولة لتسريب الامتحانات، قامت الوزارة بالتصرف الفوري أكد وزير التربية والتعليم أيضًا أن حالات الغش سيتم التعامل معها بشكل خاص وسيتم تصحيحها في جهة مستقلة من المقرر أن يتم فرض عقوبات على أولئك الذين يحملون تلك الأوراق سواء بالرسوب أو الحرمان لمدة عامين، وسيتم إبلاغ الطلاب بالنتائج بالطريقة المعتادة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

شهدت امتحانات هذا العام، وبصفة خاصة في مواد الفيزياء والكيمياء، شكاوى متعددة من طلاب القسم العلمي. ومع ذلك، كانت نسب النجاح جيدة وفقاً لتصريح وزير التربية والتعليم الدكتور حجازي وكانت نسبة النجاح في القسم العلمي والقسم الأدبي لطلاب الثانوية العامة لهذا العام على هذا النحو.

الكيمياء 88.9%.

الجغرافيا 91.6%.

الفيزياء 91%.

التاريخ 90.2%.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

لضمان الدقة والجودة، يجب عليك التحقق من نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك القيام بذلك خلال الساعات القادمة، حيث يوفر الموقع الرسمي رابطًا للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي للقسمين العلمي والأدبي.

قم بزيارة توجد صفحة الوزارة الرسمية للتربية والتعليم على الإنترنت برابط https://moe.gov.eg/

سجل رقم الجلوس واسم الطالب.

قم بالنقر على رمز عرض النتائج بمجرد تنشيطه بشكل رسمي.

نحن بانتظار إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدور الأول في الساعات المقبلة.

في صندوق التعليقات، يُرجى ترك تعليقك بالاسم ورقم الجلوس. سنقوم بإشعاركم فور إعلان النتيجة.

هل يمكن تعديل الدرجات على الموقع

الكثير من الأخبار المتعلقة بإمكانية تعديل نتائج الثانوية على الموقع الإلكتروني، ونحن على وشك الحصول على ذلك.سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة لعام 2023.في جميع المحافظات، توجد بالتأكيد أخبار وتقارير غير صحيحة، ولكن يتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية النتائج، وبمجرد رصدها لا يمكن تغيير أو تعديل الدرجات بأي حال من الأحوال.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات تصحيح وتدقيق الدفاتر تجرى بسرية تامة ولا يتدخل أي إنسان، حيث يتم ذلك عن طريق التصحيح الإلكتروني. وفي نفس الوقت، أكدت الوزارة أنه لم يصدر إعلان بالنتائج حتى الآن وأنها لا تزال تدقق دفاتر الامتحانات لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة النتيجة خلال الساعات القادمة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم

وفقًا للتصريحات الرسمية، سيتم عقد الاجتماع اليوم الاثنين إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس في المؤتمر تحدث وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، عبر الهاتف لتهنئة الطلاب الأوائل. يمكنك الاطلاع على أسماء الطلاب الأوائل في الشعبة العملية من خلال هذا التقرير.

زياد عادل السعيد محافظة البحيرة.

حسن شفيق حسن شفيق الحادي محافظة دمياط.

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح هي من سكان محافظة الدقهلية.

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام هو شخص من محافظة البحيرة.

ياسمين شريف حسني عبد القادر هي من محافظة القاهرة.

معاذ عبد الفتاح سلامة هو من محافظة بني سويف.

محمود محمد عبد الفتاح أحمد ينحدر من محافظة أسيوط.

محمد محمد التميمي هو شخص من محافظة الدقهلية يدعى محمد جوهر.

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام هو شخص من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناي يعقوب فانوس هو فرد ينحدر من محافظة المنيا.

خطوات تقديم التظلم اونلاين من الموقع الرسمي

وتم تخصيص رابط موحد ومخصص من قبل وزارة التربية والتعليم لتقديم التظلمات، وذلك عبر الوصول إلى موقعها الرسمي الذي يحمل اسم tazalom يمكن الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة tazalom.emis.gov.eg عن طريق الوصلة الموضحة. عند مفتحي الرابط الآن، سيجدون رسالة موحدة تقول “بوابة تظلمات الثانوية العامة انتظرونا قريبا”سنشرح في الخطوات التالية كيفية الوصول إلى الموقع وتقديم طلب التظلم لإعادة تصحيح المادة المرادة، سواء كانت أدبية أو علمية.