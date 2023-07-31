“تسريب نتيجة 3 ثانوي”تسريبات نتائج الثانوية العامة 2023 وشاهد الان الكشوفات كاملة

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إلى تنفيذ النظام الجديد لظهور تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الإنترنت باستخدام الرقم الخاص بالجلوس وباسم الطالب فقط، بهدف تيسير عملية الاستعلام عن النتائج وتجنب الحاجة للتنقل خارج المنازل أو الذهاب إلى المدارس، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر صدور النتائج الرسمية التي تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم، الذي سيعلن عن تفاصيل تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس في المؤتمر الصحفي القادم الذي سيُعقد في مقر وزارة التربية والتعليم المصرية.

تسريب نتيجة الثانوية العامة

سيتم الإعلان أولاً عن النتائج الرسمية نتيجة الثانوية العامة 2023 على المواقع الإخبارية التي اشترت حق عرض النتائج بالاسم فقط. ومن بين هذه المواقع يأتي موقع اليوم السابع، وهو واحد من أكبر المواقع الإخبارية في مصر، سنقدم لكم في هذا المقال الخطوات اللازمة للبحث عن النتائج الرسمية لامتحان الثانوية العامة 2023 بالاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نركز أيضًا في هذا المقال على أهمية المواقع الإخبارية في نشر النتائج للجمهور، سيتم نشر النتائج الرسمية لامتحان الثانوية العامة اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية الكبرى كما ستتم إرسال النتائج إلى المدارس من خلال الإدارات التعليمية، لكي يتمكن الطلاب من التقدم للتنسيق الإلكتروني فيما بعد.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

اعمل على زيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg.

سجل رقم الجلوس واسم الطالب.

يُرجى النقر على رمز عرض النتائج حالما يتم تفعيلها رسميًا.

قريباً سيتم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة 2023 الدور الأول في الساعات القادمة.

تركوا لنا تعليقكم في صندوق التعليقات مع اسمكم ورقم الجلوس، وسنقوم بالإشارة إليكم عند إعلان النتيجة على الفور.

هل يمكن تعديل الدرجات على الموقع

هناك العديد من الأخبار المتعلقة بإمكانية تغيير نتيجة الثانوية الهامة 2023 على الموقع الإلكتروني، ونحن قريبون من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بالتأكيد، هناك أخبار وتقارير غير صحيحة لا يجب الاعتماد عليها، فوزارة التربية والتعليم فقط هي المسئولة عن النتائج وبمجرد ظهورها لا يمكن تغيير الدرجات أو تعديلها بأي حال من الأحوال.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات تصحيح وتدقيق الدفاتر تتم بشكل سري ولا تتدخل فيها البشر، حيث تتم عبر عمليات التصحيح الإلكتروني، كما أكدت الوزارة أنه لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن وأنها لا تزال تقوم بتدقيق دفاتر الامتحانات للطلاب والطالبات في الشهادة الثانوية العامة 2023، وستقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة.