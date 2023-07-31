“مبارك النجاح” معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم وزارة التربية والتعليم | البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023

تسريب نتيجة الثانوية العامة، يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حقيقة ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من كشوفات PDF تحمل الاسم ورقم جلوس الطالب وأمامها نتيجة، ويأتي ذلك بعدما اعتمد مساء الأمس الدكتور رضا حجازي النتيجة بنسبة نجاح بلغت 78.7% وكشفت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية أسماء أوائل الطلاب، وبدا الكثير بالبحث عن صحة ما تداول وهذا ما نحاول كشفه عبر سطور هذا التقرير فتابعوا معنا.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

أكد عدد من المسؤولين داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم أن ما انتشر على صفحات التواصل لا أساس له من الصحة وأن الغرض وراء ذلك هو إثارة البلبلة بين الطلاب، وناشد الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة لنشر الأخبار وهو الموقع الرسمي للوزارة وأن كافة النتائج داخل الكشوفات خاطئة.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة بعد المؤتمر الذي يعقد ظهر اليوم الاثنين 31 يوليو داخل مقر الوزارة حيث يكشف الدكتور رضا حجازي عن موعد اختبارات الدور الثاني ونسب النجاح وكذلك موعد المرحلة الاولى من التنسيق، ونفت الوزارة من جانبها أيضا خبر تسرب النتيجة وان عقوبة مروجو الشائعات غرامة مالية مقدارها 200 ألف جنيه والحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر حتى ثلاث سنوات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023؟

بعدما أكدنا لكم أن جميع الكشوفات المنتشرة على صفحات التواصل لا أحد يعلم مدى مصداقيتها وأن الوزارة نفت خبر تسريب نتيجة الثانوية العامة، ولهذا يتساءل الطلاب وأولياء الامور عن طريقة معرفة النتيجة وهذا ما نستعرضه معكم عبر سطور المقال:

الدخول إلى الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023.

كتابة رقم الجلوس الخاص بك بصورة صحيحة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

اوائل الثانوية العامة الجيزة

يتوقع أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم في محافظة الجيزة وجميع المحافظات يوم الثلاثاء، والذي يوافق الأول من أغسطس، في بداية الشهر الجديد، سيتم الإعلان عن النتيجة اليوم برقم الجلوس عبر مواقع الإنترنت، بينما سيتم الإعلان عناه وجميع المحافظات في المدارس يوم غد. ستشمل النتيجة درجات جميع المواد، وسيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023 بالجيزة وفقًا للأسماء التالية:

فايزة علي محمد محمود.

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب.

معاذ عبدالرحيم احمد يونس.

ندى عمر السيد محمد.

سيكون هذا الإعلان مناسبة مهمة للطلاب وأولياء الأمور حيث سيتمكنون من معرفة النتائج والتعرف على تحصيلهم الدراسي في الثانوية العامة 2023.