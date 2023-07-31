يا فرحة العرسان.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 في الصاغة

سجلت الأسعار الخاصة بمختلف الأعيرة من خام الذهب من كل الأنواع الارتفاع يوم الجمعة التي مضت وقد تراجع أيضًا السعر الخاص الدولار وقد جاءت تلك التحركات السعرية على المستويين المحلي والعالمي ولكن من المتوقع أن يستمر الارتفاع لتلك الأسعار على مستوى كل أنواع المعدن النفيس وخلال فترة منتصف التعاملات بالبورصة المحلية وجد أن هناك ثمة استقرار في الأسعار على المستوى المحلي في السوق المصري في أثناء فترة إجازة السوق ومحلات الصاغة ومنذ أن ارتفع للمرة الأخيرة وجدت حالة من الاستقرار في مستوى الأسعار ومن خلال ما يلي نواصل عرض تحديثات الأسعار المتعلقة بأعيرة الذهب وما يتوقعه الخبراء فيما يخص أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

من المتوقع أن تكون اسعار الذهب غدا قد استقرت على الأسعار الأخيرة التي أغلقت عليه البورصة المحلية في مصر نشاطها اليوم، ومن المتوقع أن تأتي أسعار أعيرة الذهب في السوق المحلية غدا كما يلي:

سعر الذهب من العيار واحد وعشرين 21 في مصر حوالي 2155 جنيه مصري وهو السعر المتاح في السوق المحلية من دون إضافة سعر المصنعية.

يبلغ سعر الذهب من العيار أربعة وعشرين 24 حوالي 2463 جنيه مصري دون مصنعية.

سعر العيار ثمانية عشر 18 الذي يعد من أكثر العيارات شعبية في السوق المحلية من المتوقع أن يستقر عن القيمة 1843 جنيه مصري.

يبلغ السعر الخاص بالجرام الواحد من العيار أربعة عشر 14 وهو أقل الأعيرة من حيث الروج والنقاء قيمة تعادل 1433 جنيه مصري، ويتوقع أن يستقر هذا السعر حتى اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

يبلغ سعر الجنيه الذهب من المتوقع أن يكون مستقر عند القيمة 17240 جنيه مصري.

سعر الكيلو جرام من ذهب عيار 24

الكيلو جرام استقر عند سعر يصل لنحو 2.45 مليون جنيه مصري.

سعر الأونصة من الذهب

من المتوقع أن يكون السعر الخاص بالأونصة من معدن الذهب 76417 جنيه مصري، وهو السعر السائد له اليوم، ويتوقع أن تبدأ به تعاملات يوم غد.