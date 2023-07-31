هاتها حالًا “من هنــا” نتيجة الثانوية العامة بدون رقم جلوس وبالاسم فقط !!

الطلاب والطالبات ينتظرون في الوقت الحالي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بدون رقم جلوس 2023، حيث تم اعتماد نتيجة الجميع بنسبة نجاح حوالي 78.8%، حيث أعلن الوزير ذلك على الصفحة الرسمية على الفيس بوك لوزارة التربية والتعليم المصرية، ثم بعد ذلك تم الإعلان عن القائمة الخاصة بأوائل الطلاب والطالبات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل النتيجة وكيف سيتم الاستعلام عنها.

نتيجة الثانوية العامة بدون رقم جلوس

مقرر اليوم بعد الساعة 12 ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات، حيث يتم عقد في البداية مؤتمر صحفي يحضر المؤتمر الوزير والمسؤولين والطلاب والطالبات الأوائل، وذلك من داخل مبني الوزارة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم يتم إعلان النتائج على الطلاب، وذلك بعد أن تُعلن التفاصيل الخاصة بها.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بدون رقم جلوس

بعد ظهور النتيجة اليوم الاثنين الحادي والثلاثين لشهر يوليو، سيتمكن كل طالبة أو طالبة أو ولي أمر من الوصول إلى النتائج، وذلك من خلال سيره على تلك الخطوات:

عليك أن تتجه لموقع وزارة التربية والتعليم على الشبكة العنكبوتية. https://moe.gov.eg/

اختر بعد ذلك نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن ثم أضف رقم الجلوس الخاص بك بطريقة صحيحة.

اضغط على “عرض النتائج”.

بعدها تظهر النتيجة بالتفصيل أمامك.

مع العلم أن نسب النجاح مُبشرة للغاية وأعلى من النسب في العام الماضي، وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات، ونتمنى للجميع مستقبل باهر والوصول إلى الكلية الذي يرغب بها بإذن الله، ألف مبروك.