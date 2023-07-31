ننشر الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط ورقم الجلوس !! قائمة الأوائل “من هنــا”

أعلن معالي وزير التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية للفيس بوك عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة، حيث وصلت نسبة النجاح هذا العام إلى 78.8%، وبعدها تم الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، وهذا ما جعل الطلاب والطالبات يتساءلون عن النتيجة وموعد إعلانها ومن هم الأوائل، فضلًا تابعونا لنوضح لكم القائمة.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم المصرية أمس عن قائمة بها أوائل الطلاب والطالبات، حيث جاءت القائمة في الثلاث شعب على النحو التالي:

الشعبة الأدبية

الطالب سيف علاء الدين محمد صدقي داخل محافظة القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد داخل محافظة القاهرة.

عز الدين أحمد العوضي داخل محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي داخل محافظة القاهرة.

فايزة علي محمد داخل محافظة الجيزة.

فرح محمد قدري إبراهيم داخل محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب داخل محافظة الجيزة.

معاذ عبد الرحيم احمد داخل محافظة الجيزة.

ندا عمر السيد داخل محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان داخل محافظة الغربية.

الشعبة العلمية علمي علوم

اميمه محمود احمد عبد الله صالح داخل محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق داخل محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد داخل محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد داخل محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام داخل محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس داخل محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد داخل محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح داخل محافظة أسيوط

الشعبة العلمية علمي رياضيات