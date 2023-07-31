أحصل على النتيجة الآن “من هنــا” بالاسم فقط !! قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

أعلن أمس ومنذ ساعات قصيرة وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازي عن اعتماد النتيجة للثانوية العامة للعام 2023، وبعدها بلحظات قليلة للغاية تم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023، حيث قام سيادته باعتماد النتيجة، وبعد أن قام باعتماد النتيجة قام بالاتصال فورًا على الطلاب والطالبات الأوائل وهنئ الطلاب على تفوقهم وتمنى لهم مستقبل باهر، فدعونا نوضح لكم أسماء الطلاب والطالبات الأوائل.

أوائل الثانوية العامة 2023

تم أمس الإعلان بشكل رسمي عن قائمة أوائل الطلاب في الشعبة العلمية شعبة العلوم وشعبة الرياضيات، وكذلك القائمة في الشعبة الأدبية، حيث جاءت القوائم على النحو التالي:

الشعبة الأدبية

الطالب سيق علاء الدين محمد صدقي محافظة القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد محافظة القاهرة.

عز الدين أحمد العوضي محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي محافظة القاهرة.

فايزة علي محمد محافظة الجيزة.

فرح محمد قدري إبراهيم محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب محافظة الجيزة.

معاذ عبد الرحيم احمد محافظة الجيزة.

ندا عمر السيد محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان محافظة الغربية.

الشعبة العلمية علمي علوم

اميمه محمود احمد عبد الله صالح محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح محافظة أسيوط

معاذ عاطف محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى محافظة القاهرة.

الشعبة العلمية علمي رياضيات