ننشر الآن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ! خطوات الحصول على النتيجة بالاسم فقط

بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، فورًا بعدها تم الإعلان عن قائمة بها أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، حيث اسم كل طالب والمحافظة التابع لها، ولم يكتفي الوزير بهذا فقط، بل تواصل مع الطلاب والطالبات الأوائل، وقام بدعوتهم إلى حضور المؤتمر الصحفي، والذي به سيتم الإعلان عن تفاصيل النتيجة وإعلانها على الطلبة والطالبات، فدعونا نوضح لكم أسماء الطلبة والطالبات الأوائل.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الشبكة، فإن الأوائل على النحو التالي:

الشعبة الأدبية

الطالب سيق علاء الدين محمد صدقي محافظة القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد محافظة القاهرة.

عز الدين أحمد العوضي محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي محافظة القاهرة.

فايزة علي محمد محافظة الجيزة.

فرح محمد قدري إبراهيم محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب محافظة الجيزة.

معاذ عبد الرحيم احمد محافظة الجيزة.

ندا عمر السيد محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان محافظة الغربية.

الشعبة العلمية لعلمي علوم

اميمه محمود احمد عبد الله صالح من الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من دمياط

زياد عادل السعيد محمد من البحيرة

كريم محمود رمزى احمد من المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من المنيا

محمد محمد التميمى محمد من الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح من أسيوط

معاذ عاطف من بنى سويف

ياسمين شريف حسنى من القاهرة.

الشعبة العلمية لعلمي رياضيات