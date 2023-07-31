رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم Www res-ye.net النتائج ثالث ثانوي

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، يهتم الكثير بابحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنة لكي يتم الحصول على النتيجة فقد اعلنت الوزير عن أسماء أوائل الثانوية العامة في العديد من المحافظات ولكن هناك العديد من الطلاب باليمن الساعية من اجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي في ظل عدم اعتماد الوزارة جميع المحافظات باليمن، واعتماد منطقة وحيدة فقط وهي الحوثيين وجاري الانتهاء من اعمال التصحيح في باقي المحفاظات باليمن وسوف تعلن النتيجة رسميًا وامس واوضح ان نسبة النجاح خلال العام 89%، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة اليمن .

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

تم اعتماد النتيجة الخاصة بالثانوية العامة والتي ستظهر خلال ساعات قليلة وتم الاعلان من قبل الوزارة عن أوائل الثانوية العامة 2023 والذي وصل عددهم 31 في كافة الشعب ولكنه لم يحصل أي منهم على نسبة 100% فقد عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعتماد النتائج في جميع المحافظات باليمن ولكن حتي الان لم يتم توفير النتيجة علي مواقع الوزارة وسوف تعتمد خلال الساعات القادمة .

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الثالث الثانوي

تم الانتهاء من كافة اعمال تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة وتم تسليمها إلى وزير التعليم العالى لكي يتم تحديد نسبة النجاح خلال العام وقد تم توزيع الدرجات في كافة الاقسام إلى.