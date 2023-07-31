LINK” نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع برقم الجلوس وألاسم موقع رسمي emis.gov.eg وزارة التربية والتعليم

يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكثير من المواقع، لأنها تعد من أكثر المواضيع أهميةً، حيث يحدد مستقبل الطالب ومصيره، ويترقب طلاب الشهادة الثانوية الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع بعد انتهاء امتحاناتهم، وعلى رأس هذه المواقع موقع “اليوم السابع” الذي حرص على تقديم الأخبار الحصرية بما فيها نتائج الثانوية العامة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع وكيفية الاستعلام عنها.

تم إجراء مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بواسطة وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام 2023، وقد تم تجهيز ومراجعة النتائج وإعدادها في صورتها النهائية، ويمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل سهولة من خلال الروابط الرسمية المخصصة للنتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني عن طريق الرابط .

كتابة رقم الجلوس الخاص بهم في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يقوم الطالب بالاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليظهر النتيجة بالدرجات على الشاشة مع بيان المجموع الكلي بالنسبة المئوية.

تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تسهيل عملية الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع للطلاب وأولياء أمورهم، ولذلك قامت بتوفير هذا الرابط الإلكتروني للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

بالنسبة لموعد اعلان النتيجة فالوزارة أوضحت أن عملية ظهور نتيجة الثانوية العامة وخلال الساعات القليلة القادمة بعدما تم الإعلان عن الأوائل على مستوى الجمهورية.

تعتبر نتائج الثانوية العامة هي حاسمة لمستقبل الطلاب، وموقع “اليوم السابع” يقدم هذه النتائج وغيرها من الأخبار الحصرية، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر رابط وزارة التربية والتعليم الفني https://g12.emis.gov.eg وسيتم الإعلان عن النتائج فوراً بعد إعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.