سريع هنأ” رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الاول علي emis.gov.eg موقع وزارة التربية والتعليم

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية بعد قليل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول ، وقد أكدت الوزارة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها أنها قد انتهت من عمليات التصحيح بشكل نهائي وتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وستقوم الوزارة بعقد مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية اليوم الاثنين 31 أغسطس 2023، بمقر المركز الوطني للإعلام حيث سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية وكشف نسب النجاح، وبعد انتهاء المؤتمر سيتم نشر النتيجة على المواقع الرسمية للوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية على الإنترنت عبر الرابط.

ابحث عن ثلاثة أشرطة عمودية (ثلاثة خطوط موجودة بجوار بعضها) في القائمة الرئيسية بأعلى الصفحة.

انقر على هذه الثلاثة أشرطة للوصول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

ابحث عن أيقونة “نتيجة الثانوية العامة” واضغط عليها،

سيطلب منك كتابة رقم جلوس الطالب.

سيطلب منك كتابة رقم جلوس الطالب. بعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر “عرض النتيجة”،

ستظهر لك النتيجة على الشاشة ويمكنك الاحتفاظ بها للإشارة إليها لاحقًا.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية مساء أمس الأحد عن أسماء أوائل الثانوية العامة لجميع الشعب، بما في ذلك الشعبة العلمية (علوم ورياضة) والشعبة الأدبية، كما تم الكشف عن نسبة النجاح الكلية للامتحانات والتي بلغت 78.8%.

ووفقًا للإعلان الرسمي من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية اليوم الإثنين، الموافق 31 يوليو 2023، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا خلال المؤتمر ستعلن النتائج النهائية لنجاح الطلاب في جميع الشعب وسيتم الكشف عن نسب النجاح لكل شعبة.

نسب النجاح مواد الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسب نجاح بعض مواد الثانوية العامة للدور الأول لعام 2023، وهي كما يلي: