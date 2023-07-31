ألان لينك” نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس emis.gov.eg موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رسميًا اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث قدم تهانيه الخالصة لأبناء الطلاب والطالبات، وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تمثل بداية لمرحلة جديدة في حياة الطلاب وأعرب عن أمنياته بمستقبل مشرق يلبي طموحاتهم وآمالهم، ومن المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

سيتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الحصول الفوري على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بمجرد إتاحتها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب عقد المؤتمر الصحفي، سيتم نشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الرسمية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبذلك يمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة باستخدام رقم جلوس كل طالب.

أولا قم بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg.

بعد ذلك من القائمة الرئيسية أعلى يسار الشاشة قم بالنقر على الثلاث شرط.

ثم قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

بعد ذلك سيطلب منك كتابة رقم جلوس الطالب.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة

نتيجة الثانوية العامة

أكد الدكتور حجازي أن النجاح في الحياة العملية يتطلب الاجتهاد والتحصيل واكتساب المهارات والمعرفة، وأن الطلاب يجب أن يستمروا في التطوير ومواكبة تطورات العصر، حيث أصبح العلم والمعرفة وتطوير المهارات أساسًا لمهن المستقبل.

وجه الوزير رسالة لأولياء الأمور وحثهم فيها على أن يثقوا في قدرات أبنائهم ويدعموا اختياراتهم بكل احترام، بغض النظر عن طبيعتها، وأن يساهموا في تطوير قدراتهم وتمهيد الطريق أمامهم لصناعة النجاح والتفوق، شدد على أن النجاح لا يقتصر على النتائج المحصلة فقط، بل يتطلب أن يكون لديهم القدرة على اكتساب المعرفة والتعلم بشكل مستمر واستدامة تطوير قدراتهم على أسس سليمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه سيتم الإعلان عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بما في ذلك نسب النجاح للشعب الثلاثة (العلمية والأدبية والرياضية) في اليوم التالي للمؤتمر الصحفي، يتوقع حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن النتائج.

أوائل الثانوية العامة

وفيما يتعلق بأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، أفاد مصدر موثوق من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عددهم قد تجاوز الـ 33 طالبًا وطالبة مبينًا أن الفتيات يتصدرن القائمة بعددهم لهذا العام وأفاد المصدر بأن الأول على مستوى الجمهورية ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ينتمي لشعبة علمي علوم وهو طالب من محافظة الدقهلية، التابعة لإدارة مدينة المنصورة.