“قرار حكومي عاجل” صرف علاوة غلاء معيشة 2023 مع معاشات شهر أغسطس.. تعرف على التفاصيل

بدأ اليوم الموافق 31 يوليو البحث حول كل ما يخص المعاشات في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع بدء الصرف غدًا لكافة المستحقين له، حيث يتساءل الكثيرين حول صرف علاوة غلاء معيشة 2023 وهل سيتم صرفها بشكل رسمي أم الأخبار المتداولة ما هي ألا شائعات فكل هذا سنتطرق لتوضيح خلال السطور القادمة تابعونا.

علاوة غلاء المعيشة

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات حول حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة مع معاشات شهر أغسطس وهل هذا الخبر حقيقة أم إشاعة، فالجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها ولكن لا توجد أي مصادر رسمية تُشير إلى صرف علاوة غلاء المعيشة حتى وقتنا هذا ولكن في حال إعلان الجهة المسؤولة عن ذلك الأمر سنوفيكم بالخبر مباشرةً.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة

لم تُعلن الحكومة عن أي أمر يخص علاوة غلاء المعيشة ولكن الذي تم الإعلان عنه هو زيادة المعاشات في أبريل الماضي حيث زدات المعاشات بنسبة 15% حيث تسعى الحكومة لإعانة المواطنين على متطلبات الحياة، ولكن بشأن ما تداول عن العلاوة فلن تُعلن حتى الآن عن أي أمر يتعلق بشأنها، وكل ما يتداول ما بين الأشخاص ما هو إلا إثارة للبلبة في نفوس أصحاب المعاشات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن المصرية أوضحت أن الزيادة الوحيدة التي سيحصل عليها أصحاب المعاشات هي الزيادة التي تم الإعلان عنها مُنذ أبريل الماضي والتي تبدأ من 175 على حسب قيمة المعاش وتُقدم بنسبة 15%، أما بالنسبة لصرف المعاشات الشهر القادم سيكون بدءً من الغد عبر المنافذ المخصصة للصرف سواء كان بنك ناصر والبنوك العامة والمنافذ الخاصة بالصرف والمحافظ الإلكترونية.