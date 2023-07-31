“اعرف نتيجتك برقم الجلوس”رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس thanwya.emis.gov

رابط نتيجة الثانوبة العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنم إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية، وبدأ الطلاب يشعرون بحالة من القلق الشديد، إلا أن الدكتور”رضا حجازي” صرح خلال لقاء له على احدى القنوات الفضائية أن نسب النجاح مبشرة ولا داعي للقلق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي تعد من أهم المراحل التعليمبة التي يهتم فيها الطالب أن يحصل على أعلى الدرجات التي تؤهله للالتحاث في إحدى الكليات التي يفضلها، وأشار “حجازي” خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم أن نسب نجاح الثانوية العامة 2023 تخطت الـ 78.8.

وتقدم “حجازي” بخالص التهاني للطلاب الناجحين،كما قام بالإتصال هاتفياً بأوائل الطلبة، معرباً عن سعادته بالدرجات التي حصل عليها الطلاب والمراكز المتقدمة التي وصل لها الطلاب وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكد “حجازي” إلى أن الطالب يمكنه الاطلاع على النتيجة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيؤة.