رابط التسجيل في تظلمات الثانوية العامة 2023 .. وأماكن القتيدم في مكاتب التظلمات في مختلف المحافظات

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم وحيث انه يتم التقدم بالتظلمات بعد اعلان النتيجة خلال 24 ساعة من خلال مقالنا سنتعرف على تظلمات النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد فتح باب التظلمات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ان نظام التظلمات يعمل على حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملًا في الثانوية العامة 2023 والذي يعمل على التأكد من ان ما حصل عليه من درجات هي صحيحة وتعمل الوزارة على الالتزام بالدقة في عملية التصحيح.

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المحافظة مكان التظلم المديريات المشمولة الإسكندرية لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية. الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة الدقهلية والشرقية ودمياط مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر “الثانوية سابقاً” في مدينة المنصورة، حيث تتواجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب). الدقهلية، الشرقية، دمياط الإسماعيلية وسيناء المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، داخل لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية. بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط. المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا. قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر

تقديم التظلمات لنتيجة الثانوية العامة 2023