تشكيلة الشباب ضد الزمالك اليوم 31/7/2023 في البطولة العربية والقنوات الناقلة للمباراة

نلتقي اليوم مواجهة مهمة وقوية ستجمع بين فريقي الشباب ضد الزمالك فى إطار فعاليات ومنافسات الجولة الثانية من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال” والتي من المقرر أنها سوف تقام اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 ويستعد لها الفريقان بكامل القوة والتركيز بحثاً عن الثلاث نقاط كاملة ، وسوف نتعرف اليوم علي كافة التفاصيل للمباراة من الموعد والقنوات الناقلة وتشكيلة نادي الشباب امام الزمالك ، منافسة قوية ستجمع بين الفريقان اليوم في بطولة مهمة لكلاً من الأندية التي تشارك بها.

يبحث نادي الشباب السعودي عن الثلاث نقاط بشكل كبير جداً عقب سقوطه في فخ التعادل فى الجولة الماضية امام فريق النصر والتي قد انتهت بينهما بتعادل سلبي بدون اهداف ، لذلك يرغب بشكل كبير في ان يعوض تلك التعادل بالفوز اليوم علي حساب نادي الزمالك ، فهل سيحقق فوزاً ثميناً اليوم علي حساب نادي الزمالك أم سيقع في فخ الهزيمة مرة أخري وسيفقد ثلاث نقاط مهمين.

علي الجانب الآخر نادي الزمالك قد نجح في ان يحصد ثلاث نقاط غالية جداً ومهمين علي حساب نادي الإتحاد المنستيري بعد فوزه بنتيجة ثقيلة انتهت بأربعة أهداف دون رد ، وحصد ثلاث نقاط ليتصدر مجموعته بنجاح في المركز الأول ، ولذلك يحاول أن يخرج بثلاث نقاط أخري اليوم.

تشكيلة الشباب ضد الزمالك اليوم