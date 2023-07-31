الاحياء التي سيتم ازالتها في جده 1445 وهل سيتم التعويض عن الهدد أم لا؟.. أمانة جدة تُجيب

تسعى الحكومة السعودية في تطوير العشوائيات لتحقيق رؤيتها 2030 حيث تعمل على توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للمواطنين نظرًا لأن المناطق العشوائية تفتقر للخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، فأمانة جدة حددت المناطق التي عليها إزالة للعمل على تطويرها، لذا سنتطرق لتوضيح الاحياء التي سيتم ازالتها في جده والمزيد من التفاصيل الآخرى.

الاحياء التي سيتم ازالتها في جده

حددت امانة جدة المناطق التي عليها إزالة في جدة حيث ترغب في تطوير العشوائيات بشكل جيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء العشوائية تفتقر للخدمات سواء الصحية والتعليمية وغيرها، وجاءت الأحياء على النحو التالي:

حي القريات.

حي النزلة اليمانية.

مدينة الفهد.

مدينة الثعالبة.

مدينة المصفاة.

حي غليل.

حي بترومين.

الاستعلام عن التعويضات

يُمكنك الاستعلام عن التعويضات الخاصة بهدد العشوائيات من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العامة للعقارات.

انقر على خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمة الاستعلام عن التعويضات.

انقر على خانة الدخول ثم اكتب رقم الهوية ثم انقر على خانة استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص التعويضات.

المستندات والأوراق المطلوبة

هناك العديد من المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم تعويض الأشخاص وجاءت على النحو التالي: