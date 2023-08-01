تاريخ إزالة أحياء الرياض 1445.. تعرف على خريطة الأحياء التي عليها إزالة وفقًا لتحديد الامانة العامة

حددت أمانة الرياض تاريخ إزالة أحياء الرياض لكي يتعرف عليها السُكان بشكل تفصيلي لكي يقومون بإخلاء هذه المناطق في الموعد المُحدد الذي قامت بإرساله إليهم الجهة المسؤولة، حيث تسعى الحكومة السعودية في توفير يد العون لكافة المواطنين من خلال توفير حياة كريمة ومناطق تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهم نظرًا لأن المناطق العشوائية تفتقر هذه الخدمات، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

تاريخ إزالة أحياء الرياض

يتساءل الكثيرين عن التاريخ المُحدد لإزالة الرياض حيث قامت بتحديده أمانة الرياض فهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر وجاءت الأحياء التي عليها إزالة على النحو التالي:

حي عكاظ ولكن تقتصر الإزالة على الجزء الشرقي منه فقط.

حي الجبس وهو يتواجد في أطراف العاصمة.

ساحات حي النهضة.

منطقة خشم العان التي تحتوي على حي ابن شريم.

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

هل سيتم تعويض المتضررين أم لا؟

أعلنت الامانة العامة عن رابط التقديم للحصول على تعويضات الإزالات بها فيُمكنك التقديم عبر الموقع الرسمي الخاص بأمانة الرياض، فبذلك سيتم تعويض أي منطقة آخرى ستُقرر اللجان المختصة بإزالة الأحياء الخاصة بهم، ولكي تحصل على التعويض لابد من توافر المستندات والأوراق المطلوبة التي جاءت على النحو التالي:

صورة من الفاتور الخاصة بالكهرباء أن وجد.

تقديم رقم توثيق المبنى.

صورة الهوية الوطنية للشخص المالك.

صورة جوية للموقع وصورة من الوثيقة.

صورة فوتوغرافية خاصة بالمبنى.

تجدر الإشارة إلى الحكومة السعودية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير مناطق بها خدمات صحية وتعليمية وغيرها.