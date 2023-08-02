بدء إزالة أحياء المدينة المنورة.. قائمة الأحياء التي ستزال داخل المدينة وألية التنظيم

إزالة أحياء المدينة المنورة، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع الأحياء السكنية العشوائية وغير العشوائية ضمن الرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030، حيث إن المملكة تهدف بشكل كبير إلى تطوير وتحسين بنيتها التحتية بما يتلائم مع جميع دول العالم، فضلاً عن أن إزالة الأحياء العشوائية هي من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الدول للارتقاء بدولتهم والعمل على أن تكون من أعلى وأرقى الدول، ومن بينها المملكة العربية السعودية، التي تعمل ليلاً نهارًا على أن تجميل وتطوير بلدها في مختلف القطاعات المنوط بها، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بإزالة الأحياء.

أسماء الأحياء العشوائية التي ستُزال في المدينة

جاءت أسماء أهم الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في المدينة المنورة وفقًا لما يلي:-

حي المغيسلة.

حي الدويمة.

حي وعيرة.

حي وعيرة.

حي الأصفرين.

حي المصانع.

حي التعلة.

تطوير أحياء المدينة المنورة في السعودية 1445

يعد مشروع إزالة الأحياء العشوائية هي أحد الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ضمن الرؤية الاستراتيجية لعام 2030، فضلاً عن أن ذلك يهدف لإزالة كاملة لجميع الأحياء التي تفتقر إلى الخدمات المختلفة من أجل تحسين المنظر العام للمدينة، إضافة إلى أنها تقوم بتعويض جميع السكان الذين تم هدم مساكنهم، ويكون التعويض مادي ومعنوي بتوفير مسكن مناسب لهم تعويضًا عن المسكن الذي تم هدمه إثرا عمليات التطوير والتحديث، كما تهدف المملكة إلى تطوير جميع الأحياء والمرافق العامة كذلك داخل جميع المدن والمحافظات.

تطوير مدن السعودية

تهدف المملكة العربية السعودية، في الوقت إلى الحالي إلى إزالة جميع الأحياء العشوائية في مختلف المحافظات والمدن، إضافة إلى أن ذلك يكون في إطار التطوير والتحديث التي تبحث عنه أي دولة، مع العلم أنه حكومة المملكة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل سُبل الدعم الذي يحتاج إليه المواطنين.