PDF اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 جميع المحافظات… منصة مظلتي umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023،بعدما اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، والتي أصبحت متاحة أمام الكثير من المستفيدين من شتى المحافظات العراقية، ولهذا سوف يستعرض معكم موقع البديل من خلال هذا المقال أهم التفاصيل الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، فتابعونا…..

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، التي تعد من أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً لشراء متطلباتهم والتغلب على ظروف الحياة الصعبة، إلا أن وزارة العمل قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية العراق

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية .

أن يتراوح عمر المتقدم لطلب المساعدة ما بين 15 و 60 عام.

ألا يكون لديه راتب ثابت.

أن يكون المتقدم لديه عائلة تتكون من 4 أطفال على الأقل.

رابط منصة مظلتي

حيث تعمل الحكومة العراقية جاهدة على توفير العيد من برامج الدعم لعدد كبير من الأسر المحتاجة لشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية، وهذا ما جعل الكثير يبحثون عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة حتى يتمكنوا من التقديم والحصول على طلب المساعدة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: