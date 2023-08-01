epedu.gov.iq رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق دور أول pdf جميع المحافظات

صرحت وزارة التربية العراقية عن وجود مؤشرات أولية بارتفاع نسبة النجاح في نتائج السادس الاعدادي 2023 وقد جاءت تلك الأنباء لتكون خير دليل أمام جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في المحافظات العراقية الذين تملكهم التوتر والقلق والأفكار السلبية بشأن تأخير ظهور النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي 2023



أعرب طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الأول عن استيائهم الشديد ورغبتهم الملحة في اعتماد في محافظة كربلاء ونينوي والرصافة الأولي والرصافة الثانية والقادسية وكركوك وديالي والكرخ وذي قار والنجف والبصرةوباقي المحافظات العراقية حتى يتثنى لهم الاستمتاع بالعطلة الصيفية والتخطيط السليم لها، وذلك لتخفيف الأعباء والضغوطات قبل الالتحاق بالدراسة في المرحلة المقبلة.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023



هناك خطوات لابد من اتباعها للاستعلام على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول العراق من خلال الخطوات الآتية:-

الولوج عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

النقر على تبويب الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الاعدادي دور أول 2023.

تحديد الفصل الدراسي والعام الدراسي من خلال اختيار ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الأول.

اختيار المحافظة التي ينتمي لها الطالب من بين الثمانية عشر محافظة عراقية ثم النقر على زر تحميل الملف

إدخال رقم الجلوس الذي خاض به الطالب الامتحانات المقررة دراسيًا في الخانة المخصصة بداخل ملف النتيجة.

النقر على زر ابحث عن النتيجة.

تظهر نتيجة طالب الصف الثالث المتوسط بشكل تفصيلي يوضح الدرجات الخاصة بالطالب والمجموع الكلي ونسبة القبول في مرحلة التعليم الثانوي.

نتائج السادس اعدادي نتائجنا

يتم الاستعلام على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول من خلال موقع نتائجنا الذي يتضمن جميع المحافظات، بحيث يقوم الطالب بتحميل ملف pdf أمام المحافظة التابع بها.