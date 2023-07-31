نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول … محافظات العراق results.mlazemna.com

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، يهتم عدد كبير من الطلاب بالإطلاع على الرابط الرسمي التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية والذي يسمح للطلاب سهولة الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي العراق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول .

نتائج السادس الاعدادي 2023

حيث أنهى طلاب السادس الاعدادي في العراق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، والتي أكدت الوزارة أنها انتهت دون حدوث أي شكوى سواء من الطلاب أو المعلمين، وفور الإنتهاء من الامتحانات أعلنت وزارة التعليم العراقية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة، وخلال الساعات الأخيرة الماضية أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء عملية رصد وتجميع نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق.

وكان وزير التعليم العراقي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم في مقر الوزارة أنه من المقرر ان يتم الاعلان عن اسماء اوائل طلاب السادس العراقي خلال الساعات الأولى المقبلة، مشيداً بالدور الكبير التي قامت به الوزارة والقيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

كما أشار وزير التعليم العراقي أن الطالب يمكنه الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات العراق.