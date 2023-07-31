عراقيون NOW..نتائج السادس الإعدادي في العراق العلمي والأدبي من موقع ملازمنا ” الآن” results.mlazemna

نتائج السادس الإعدادي في العراق العلمي والأدبي التي ظهرت الآن فقط نتائج المهني على مواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية العراقية والتي يمكن للطلاب الاطلاع عليها لان برقم الامتحاني الخاص بها، أما الأقسام الأدبية والعلمية لم تعلن حتى الآن وسوف يتم الانتهاء عمليات لتصحيح بها في الساعات المقبلة لكى تكون متاحة على مواقع التعليمي المتخصصة منها موقع نتائجنا الإلكتروني، والذي اعلن في الساعات الماضية عن انه مازالت النتيجة في إطار المراجعة والتدقيق اليهم، إليك رابط استخرج نتائج السادس الإعدادي في العراق المهني.

نتائج السادس الإعدادي في العراق العلمي والأدبي

ينتظر طلاب في الصف السادس الإعدادي فى العراق اعلان نتائجهم على مواقع نتائجنا موقع ناجح في الساعات المقبلة لجميع المحافظات العراقية التي تعلن في توقيت واحد فور اعتمادها من قبل الوزارة وقد انتهى الطلاب من أداء الاختبارات منذ أسبوعين منذ ذلك الحين تعمل الوزارة على إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة إلى جميع أوراق الطلاب لكى تكون النتيجة متاحة في الساعات المقبلة.

موقع نتائجنا لنتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

رفع الآن موقع نتائجنا التعليمي على صفحته الرسمية قوائم المحافظات العراقية الخاص بنتائج السادي الإعدادي 2023 العلمي والأدبي مما يدل على ان النتيجة سوف تعلن قريبا من خلال الرابط الخاص به هنا ، بصيغة تحميل بى دى اف ويستطيع الطلاب استخراج نتائجهم من خلاله بكل سهول فور ان يتم اعتمادها، وهو ما نرصده إليك من خلال موقعنا الإخباري البديل بشكل دوري، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق إلي جميع الطلاب. في الصف السادس الإعدادي بالعراق لجميع المحافظات.