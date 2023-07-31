80% هتكون مرحلة أولى محدش عارف إي الدنيا.. المؤشرات دقيقة لتنسيق الثانوية العامة علمي – ادبي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولي مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة خلال الساعات القليلة القادمة وترقب جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لجميع الجامعات للمرحلة الاولي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق الجامعات لعام 2023 سوف يبدأ في أول شهر أغسطس بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة لشعبتي الأدبي وعلمي العلوم والرياضة، على أن يتم الإفصاح عن مؤشرات التنسيق بعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج الثانوية العامة بثلاثة أيام للمرحلة الاولي، كما أعلن عن وجود ثلاث مراحل تنسيقية للجامعات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وسوف يتم الإعلان عنهم بشكل تدريجي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولي

تأتي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة استعداداً لدخول جيل جديد من الشباب إلى مرحلة التعليم العالي ودخول الجامعات بمختلف أنواعها، كلاً منهم بحسب معدل تنسيق درجات المواد والمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بشكل مباشر، حيث تأتي مؤشرات التنسيق كالتالي:

من المتوقع أن يأتي الحد الأدنى لمؤشرات تنسيق كلية طب القاهرة للشعبة علمي علوم للطلاب الحاصلين على 381 درجة.

المؤشر الأدنى لتنسيق طب عين شمس 380 درجة.

يأتي مؤشر تنسيق طب جنوب الوادي بمعدل درجات 380 درجة.

من المتوقع أن يكون مؤشر التنسيق لهندسة القاهرة 366 درجة.

يتوقع مؤشر تنسيق هندسة عين شمس بمعدل درجات يصل إلى 361 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية مؤشر تنسيق بحد أدني 354 درجة.

مؤشر تنسيق كليات حاسبات ومعلومات شعبة علمي رياضة

يعرف الحد الأدنى لمؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب، حيث أصحبت من أوائل الكليات التي يرغب طلاب وطالبات شعبة العلمي رياضة في الالتحاق، ويتوقع مؤشر التنسيق بها كالتالي:

يأتي مؤشر تنسيق كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية لطلاب شعبة علمي رياضة بمعدل درجات حد أدني 343 درجة.

يصل مؤشر تنسيق كلية حاسبات ومعلومات عين شمس شعبة علمي رياضة بمعدل درجات 343 درجة.

بينما يأتي مؤشر تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمياط بحد أدني لمعدل درجات الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 342 درجة.