results.mlazemna .. Pdf استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية تعلن عن ظهور نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا في وقت قريب في جميع محافظات العراق بعد انتهاء طلاب المدارس من امتحانات، وأعلنت الوزارة أنه سيتم نشر النتائج عبر موقع نتائجنا، وبالتالي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الموقع، ولهذا سوف نتناول كافة التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

الاستعلام عن رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني من أهم الأشياء التي يرغب بها الطلاب وأولياء الأمور، حيث قد أوضحت وزارة التربية العراقية أنه بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المحافظات العراقية، سيتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي، وتعمل أيضا جاهدة على إتمام تصحيح الامتحانات بدقة وسرعة لضمان نشر النتائج في أقرب وقت ممكن، ويستطيع كذلك الطلاب الاطلاع على أدائهم ومعرفة نتائجهم، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة بناءً على نتائجهم التعليمية، واوضح أيضا الدكتور فلاح محمود قيس أنه سيتم عرض نتائج الامتحانات على الفور، وأشار إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها في غضون 15 يومًا من اكتمال الاختبارات، ومن المتوقع ظهور النتائج في اليوم الأول من أغسطس 2023.

طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

وفيما يلي سوف نستعرض طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الادبي والعلمي، يمكنك أيضًا اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بفتح موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/

انتقل أيضا إلى قسم النتائج على الصفحة الرئيسية للموقع.

انقر على المرحلة الذي تريد الاستعلام عنها “

حدد المحافظة التي يتبعها الطالب.

انقر على أيقونة “تنزيل” أمام اسم المحافظة.

سيتم تنزيل ملف PDF يحتوي على نتائج الطلاب في المحافظة المختارة.

افتح ملف PDF وابحث عن اسم الطالب باستخدام رقم الامتحان.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على النتائج بكل سهولة حيث ان الوزاره قد الامر على جميع الطلاب في كافه انحاء الجمهوريه وذلك من اجل تخصيص موقع يتم عن طريقه الحصول على كافه الخدمات التعليميه وهو موقع نتائجنا حيث يتم استخراج النتيجه بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب يجب ان يقوم التلميذ بتحديد المحافظه التابع لها بشكل صحيح